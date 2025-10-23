Βρετανία: «Άνοιγμα» του Φάρατζ στα κρυπτονομίσματα πριν τις εκλογές

Ο επικεφαλής του βρετανικού ακροδεξιού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε στο Reuters ότι το κόμμα άρχισε να δέχεται δωρεές σε κρυπτονομίσματα, αλλά αρνήθηκε ότι αντιγράφει την τακτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επιδιώκει την υποστήριξη της βιομηχανίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Τραμ, σύμμαχος του Φάρατζ, προσέγγισε επιθετικά τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «πρόεδρο των κρυπτονομισμάτων» και ενισχύοντας την πολιτική επιρροή του τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ήμουν πολύ πριν από τον Τραμπ. Το ανακοίνωσα δημόσια το 2020, ενώ αυτός το ανακοίνωσε πολύ, πολύ αργότερα», δήλωσε ο Φάρατζ την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε αν επιδίωκε να αντιγράψει την προεκλογική στρατηγική του Τραμπ, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων.

Στην τελευταία από μια σειρά εκκλήσεων προς τον κλάδο, ο Φάρατζ δήλωσε σε συνέδριο για τα κρυπτονομίσματα στο Λονδίνο ότι ήταν η «μοναδική ελπίδα» για τις βρετανικές επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων.

Ο Φάρατζ, ο οποίος δήλωσε ότι είχε κάποιες μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, είπε ότι το Reform UK είχε ήδη λάβει «μερικές» δωρεές με τη μορφή κρυπτονομισμάτων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, είπε ότι δεν γνώριζε να έχει λάβει καμία από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων.

Εμπειρογνώμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προειδοποιήσει ότι οι δωρεές σε κρυπτονομίσματα δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά τον προσδιορισμό της αρχικής πηγής των κεφαλαίων.

«Είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφέρεις χρήματα διασυνοριακά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υποστηρίξεις πολιτικά κόμματα χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα παρά μέσω του τραπεζικού συστήματος», δήλωσε ο Τομ Κίτινγκ, διευθυντής του think tank RUSI, που ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας.

Η βρετανική νομοθεσία απαγορεύει τη χρηματοδότηση πολιτικών οργανώσεων από το εξωτερικό.

Ο Κίτινγκ είπε επίσης ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων για να κάνουν δωρεές που δεν υπερβαίνουν τα όρια αναφοράς, κάτι που είναι πολύ πιο δύσκολο να αναπαραχθεί μέσω των τραπεζών.

Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει αναδειχθεί σε σημαντική δύναμη πίεσης στην αμερικανική πολιτική. Οι μεγάλες εταιρείες κρυπτονομισμάτων ξόδεψαν περισσότερα από 119 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξουν υποψηφίους του Κογκρέσου των ΗΠΑ που τάσσονται υπέρ των κρυπτονομισμάτων μόνο το 2024.

Και από την εκλογή του, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές νομοθετικές αλλαγές για να υποστηρίξει τον τομέα, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών των κρυπτονομισμάτων σε επίπεδα ρεκόρ.

Αν και το Reform UK κατέχει μόνο πέντε από τις 650 έδρες στο βρετανικό κοινοβούλιο και οι γενικές εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν πριν από το 2029, το κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με το BBC, έγινε το πρώτο βρετανικό κόμμα που δέχτηκε δωρεές με τη μορφή bitcoin νωρίτερα φέτος, και ο ιστότοπός του επιτρέπει στους υποστηρικτές του να κάνουν δωρεές σε διάφορα κρυπτονομίσματα.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ όσον αφορά την προσέγγισή της στα κρυπτονομίσματα.