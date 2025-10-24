Βρετανία: Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση, αποφυλακίστηκε καταλάθος

Ένας Αιθίοπας που είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία και τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση για σεξουαλικές επιθέσεις, αφέθηκε ελεύθερος... κατά λάθος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, ο 38χρονος Χαντούς Κεμπάτου αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ, στην κομητεία Έσσεξ.

Σοκαρισμένος από το σφάλμα των σωφρονιστικών αρχών στο Τσέλμσφορντ, ο βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. «Ο Κεμπάτου πρέπει να απελαθεί για τα εγκλήματά του, όχι (σ.σ. να κυκλοφορεί ελεύθερος) στους δρόμους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.

Ο 38χρονος Αιθίοπας έφθασε στα τέλη Ιουνίου στη Βρετανία, διασχίζοντας τη Μάγχη με μια μικρή βάρκα. Τον Ιούλιο συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια γυναίκα στο προάστιο Έπινγκ του Λονδίνου. Η υπόθεση είχε πυροδοτήσει κύμα αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, ορισμένες από τις οποίες ήταν επεισοδιακές, έξω από το ξενοδοχείο Bell όπου διέμενε ο Κεμπάτου μαζί με άλλους 130 αιτούντες άσυλο.