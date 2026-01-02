Βρετανία: Το 2025 η θερμότερη χρονιά στα χρονικά

Το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστό για το μουντό κλίμα του, γνώρισε το 2025 τη θερμότερη και πιο ηλιόλουστη χρονιά του, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), για την οποία πρόκειται για μια «σαφή ένδειξη» της κλιματικής αλλαγής.

Με μια μέση θερμοκρασία στους 10,09 βαθμούς Κελσίου, το 2025 κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 10,03 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί το 2022.

Επομένως, τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία χρόνια συγκαταλέγονται στα πέντε θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα, μετά την έναρξη των αρχείων το 1884, επισημαίνει το Met Office. Τα δέκα θερμότερα έτη έχουν όλα καταγραφεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών.

«Αυτό δείχνει με ολοένα και πιο σαφή τρόπο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις θερμοκρασίες του Ηνωμένου Βασιλείου», υπογραμμίζει η μετεωρολογική υπηρεσία.

Το Met Office προσθέτει πως το έτος 2025 ήταν το πιο ηλιόλουστο στη χώρα μετά την έναρξη των αρχείων το 1910. Οι σχεδόν 1.648,5 ώρες ηλιοφάνειας ξεπέρασαν κατά 61,4 ώρες εκείνες του προηγούμενου ρεκόρ, το 2003.

Αυτή η πολύ θερμή χρονιά «συμφωνεί με τις αναμενόμενες συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής», εξήγησε ο Μαρκ Μακάρθι, ειδικός για το κλίμα στο Met Office, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

«Ακόμα κι αν αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά θα είναι η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί, οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις μας και τα κλιματικά μοντέλα μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει αντίκτυπο στο κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου», συμπλήρωσε.

Τα ρεκόρ διαδέχθηκαν το ένα το άλλο τον περασμένο χρόνο: η άνοιξη κατόπιν το καλοκαίρι ήταν τα θερμότερα που καταγράφηκαν ποτέ. Ο χειμώνας και το φθινόπωρο γνώρισαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες του μέσου όρου.

Λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2025 σημειώθηκαν τέσσερα κύματα ζέστης. Εντούτοις, το ρεκόρ θερμοκρασίας των 40,3 βαθμών Κελσίου, που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2022, δεν καταρρίφθηκε.

«Αν και πολλοί θα θυμούνται την ιδιαίτερα θερμή άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, αυτό που ήταν αξιοσημείωτο φέτος, είναι η συνεχής ζέστη καθόλη τη διάρκεια του έτους, κάθε μήνας, με εξαίρεση τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο, ήταν θερμότερος από τον μέσο όρο», σχολίασε μία επιστήμονας του Met Office, η Έμιλι Καρλάιλ.

Η Αγγλία γνώρισε επίσης το 2025 την ξηρότερη άνοιξή της των τελευταίων 100 και πλέον ετών.

Στα μέσα Αυγούστου, η Υπηρεσία για το Περιβάλλον έκρινε πως η λειψυδρία στην Αγγλία συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία των φαινομένων «εθνικής σημασίας».

Το Γιορκσάιρ, στη βόρεια Αγγλία, απαγόρευσε το πότισμα των κήπων.