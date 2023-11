Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, μπαράζ ρουκετών από τους τρομοκράτες (pics&vids)

Εκτεταμένα πλήγματα σε υποδομές της Χαμάς, πάνω και κάτω από το έδαφος, πραγματοποιούν οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες όπως δηλώνουν, έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας και έχουν χωρίσει στα δύο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, η μονάδα αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Γκολάνι «έφτασε στην ακτογραμμή και την κρατούν». «Σήμερα υπάρχει βόρεια Γάζα και νότια Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιτρέπει στους αμάχους να φεύγουν από τη βόρεια Γάζα και να κατευθυνθούν νότια.

בשבוע האחרון, אוגדה 36 יצאה להתקפה בצפון רצועת עזה, כחלק מהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועה, והגיע לקו החוף בעזה. תפקיד האוגדה הוא לכתר את העיר עזה, לתקוף ולהשמיד יעדים נבחרים, ביניהם נכסים משמעותיים, ומפקדות טרור של ארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/WA5gPflpZT — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 5, 2023

IDF says it facilitated in the opening of a humanitarian corridor on the Gaza Strip's main north-south Salah a-Din road, to allow Palestinian civilians in northern Gaza to evacuate to its south. The IDF publishes drone footage showing Gazan civilians moving south on the road. pic.twitter.com/caaxOOFoID — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023

Παράλληλα, τόνισε πως από το βράδυ της Κυριακής, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί «εκτεταμένα πλήγματα σε υποδομές τρομοκρατίας, κάτω και πάνω από αυτές».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, υπογράμμισε ότι ο στρατός είναι «έτοιμος ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει στην επίθεση στο βορρά», καθώς τις τελευταίες εβδομάδες αμύνεται από καθημερινές επιθέσεις πυραύλων και ρουκετών της Χεζμπολάχ.

"We have a clear goal of restoring a significantly better security situation at the borders, not only in the Gaza Strip... We are ready to strike in the north at any moment."



- The Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi, during a meeting in the Northern Command pic.twitter.com/3aPpu8hMen — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023

«Θέσαμε ως στόχο να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφάλειας στα σύνορα, όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Χαλέβι κατά τη διάρκεια αξιολόγησης στην 210η Μεραρχία στο βόρειο Ισραήλ σήμερα.

Το βράδυ της Κυριακής ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις, καθώς η Χαμάς εκτόξευσε νέο μπαράζ ρουκετών.

Footage shows several Iron Dome interceptions over central Israel. (Credit: דב ל.) pic.twitter.com/A0fz931bwn — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023

🚨RIGHT NOW: Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound in central Israel. pic.twitter.com/hUjuXsS9cZ — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023

Λίβανος: Νέες εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ τουΛιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε την Κυριακή ρουκέτες τύπου Κατιούσα κατά της πόλης Κιριάτ Σμόνα του βορείου Ισραήλ, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο από το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και τρία παιδιά. Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι η επίθεσή της πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στο «στυγερό και άγριο έγκλημα» του Ισραήλ.

A number of rocket impacts in Kiryat Shmona in the latest attack from Lebanon, according to the municipality. No injuries reported. pic.twitter.com/1X5Ipf1BIL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023

Additional Footage of the Interceptor Missile from an Iron Dome Battery having Failed and Crashed tonight near the City of Rishon LeTsiyon in Central Israel. pic.twitter.com/xWQWjaBKos — OSINTdefender (@sentdefender) November 5, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό της Χεζμπολάχ πάνω από τα σύνορα, καθώς η ένταση έχει κλιμακωθεί μεταξύ του Ισραήλ και της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Ο στρατός δε διευκρίνισε πού σκοτώθηκε ο Ισραηλινός.

Ισραηλινός στρατός: Οι επιθέσεις στον Λίβανο βασίζονται σε πληροφορίες και εξετάζονται πλήρως

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν έδωσε λεπτομέρειες για την αιματηρή επίθεση στον Λίβανο που έγινε νωρίτερα σήμερα, αλλά είπε ότι ο στρατός λειτουργεί βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών και εξετάζει προσεκτικά κάθε γεγονός στον Λίβανο.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου, ο επικεφαλής εκπρόσωπος των IDF, είπε: «Σχετικά με τον Λίβανο, επιτιθέμεθα βάσει πληροφοριών και θα συνεχίσουμε να επιτιθέμεθα. Αυτή είναι η αποστολή μας. Όποιος μας απειλεί θα του επιτεθούμε».

«Και κάθε γεγονός φυσικά που συμβαίνει στον Λίβανο το εξετάζουμε και μαθαίνουμε γι αυτό ώστε να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό μπορώ να πω σε αυτό το σημείο», δήλωσε.