Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: Καθήκον μας να σώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας από την καταπίεση

Νέα επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Ριζούντα της βορειοανατολικής Τουρκίας. Μίλησε για καθήκον της Τουρκίας να σταματήσει τις σφαγές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στη Γάζα, δεσμεύτηκε ότι «δεν θα αφήσουμε τα αδέλφια μας στη Γάζα μόνα τους» και υποστήριξε ότι είναι ιστορική ευθύνη η σκληρή στάση έναντι αυτών που υποστηρίζουν «αυτές τις δολοφονίες».

«Είναι καθήκον μας να σώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας από την ισραηλινή καταπίεση και να σταματήσουμε τις σφαγές που γίνονται στη Γάζα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου», υποστήριξε, μεταξύ άλλων.

President Recep Tayyip Erdoğa speaks at mass opening ceremony in Rise: "It is our duty to save our Palestinian brothers from Israeli oppression and to stop the massacres committed in Gaza before the eyes of the world."

«Δεν θα αφήσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας στη Γάζα μόνους εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Εάν η ειρήνη επικρατήσει στην περιοχή, θα επικρατήσει χάρη σε εμάς. Για την ασφάλεια της περιοχής εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη και θα το καταφέρουμε αυτό. Στα Βαλκάνια, στον Καύκασο για να επικρατήσουν η ειρήνη και η σταθερότητα, εμείς θα αναλάβουμε ενεργό ρόλο. Από την Αφρική μέχρι την Ασία, εμείς θα είμαστε στο πλευρό των αδελφών μας και θα υποστηρίζουμε αυτό που είναι δίκαιο. Οι Παλαιστίνιοι αδελφοί και αδελφοί μας υποφέρουν από την ισραηλινή καταπίεση και γι' αυτούς να σωθούν από αυτή την καταπίεση και για τις σφαγές που πρέπει να τελειώσουν, ξανά θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, παιδιά, μητέρες και αθώοι άνθρωποι σφαγιάζονται και εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό. Είναι ένα ανθρωπιστικό βάρος στις πλάτες μας, είναι μια διαβολική σφαγή. Αυτούς που υποστηρίζουν αυτές τις δολοφονίες τους θα τους κατηγορούμε και τους το λέμε κατάμουτρα. Είναι ιστορική μας ευθύνη να κρατήσουμε σκληρή στάση», ανέφερε.

Turkish President Erdogan speaks in Rize province:



- It’s our duty to stop massacre in Gaza

- We won't leave our brothers in Gaza alone

- It is our historic responsibility to take firm stance against those who support these murders pic.twitter.com/0Guaeg66hw