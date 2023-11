Ισραήλ: Δεν θα ανεχθούμε την εκμετάλλευση νοσοκομείων από τη Χαμάς για την τρομοκρατική της δραστηριότητα

«Ο πόλεμος διεξάγεται εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον των αμάχων στη Γάζα. Δε θα δεχθούμε την κυνική χρήση των νοσοκομείων από τη Χαμάς, για να κρύψει την τρομοκρατική υποδομή της. Η εκμετάλλευση των νοσοκομείων από τη Χαμάς πρέπει να τερματιστεί», τόνισε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε διεθνή μέσα ενημέρωσης

Αποκάλυψε επίσης νέες πληροφορίες και στοιχεία που δείχνουν τη χρήση ιατρικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε ένα βίντεο που δείχνει μια υπόγεια είσοδο από το νοσοκομείο Sheikh Hamad, το οποίο λέει ότι συνδέεται με τα δίκτυα σήραγγας της Χαμάς.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς να ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο.

«Αν δεν ήταν αρκετό το ότι δείξαμε μια σήραγγα κάτω από το νοσοκομείο, οι τρομοκράτες πυροβόλησαν επίσης τους στρατιώτες μας μέσα από το νοσοκομείο», δήλωσε ο Χαγκάρι.

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from… pic.twitter.com/CzRyXnwnel