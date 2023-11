Βίντεο από κάμερα ισραηλινού στρατιώτη: Η φρίκη μετά το μακελειό της Χαμάς στο φεστιβάλ με τους 250 νεκρούς (vid)

Νέο φρικιαστικό βίντεο που καταγραφεί τις στιγμές φρίκης στο φεστιβάλ SuperNova μετά τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου με πάνω από 250 νεκρούς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, το βίντεο αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές που εκτυλίσσονται μόλις οι ισραηλινοί στρατιώτες φθάνουν στην περιοχή, όταν ήταν πλέον ήδη αργά, αφού οι σοροί ήταν διασκορπισμένες στον χώρο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ, φαίνεται να τραβάει το πιστόλι του και να τρέχει σοκαρισμένος στον χώρο που λίγο πριν είχε πραγματοποιηθεί η επίθεση, ο οποίος κοίταξε γρήγορα σε ένα από τα τροχόσπιτα.

«Ποιος είναι μέσα;» φώναξε στα εβραϊκά. Ήταν άδειο. Προχώρησε στον υπόλοιπο χώρο του φεστιβάλ, ψάχνοντας για σημάδια ζωής μετά την επίθεση της Χαμάς στην υπαίθρια συναυλία.

Πολλές ήταν στοιβαγμένες φανερώνοντας με γλαφυρό τρόπο τις δραματικές τελευταίες στιγμές όπου οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ είχαν πλησιάσει ο ένας τον άλλον δίπλα σε ψυγεία προσπαθώντας να κρυφτούν από τη δολοφονική μανία των τρομοκρατών οι οποίοι τους έβρισκαν και τους πυροβολούσαν εν ψυχρώ.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών (προσοχή, σκληρές εικόνες):

Disturbing images ⚠️



Four weeks ago today, 200+ young Israelis were butchered by Hamas terrorists at the Nova music festival.



This is what the aftermath looked like through the eyes of an IDF soldier who came to rescue survivors.



Don’t look away.https://t.co/MG5BoqKWy9 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 4, 2023

Οι θηριωδίες των τρομοκρατών της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου (vids)

Δεκάδες φρικτά βίντεο από τις θηριωδίες της Χαμάς, το «μαύρο» Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου, προβλήθηκαν σε στενό κύκλο 10 Ελλήνων δημοσιογράφων στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Αρκετά από αυτά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ωστόσο, τα περισσότερα είναι τόσο σκληρά που δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθούν.

Ισραηλινοί βουλευτές της Κνεσέτ λύγισαν και ξέσπασαν σε κλάματα βλέποντας τα βίντεο από το φρικιαστικό υλικό των 43 λεπτών την Τρίτη, ενώ πολλοί από αυτούς δεν άντεξαν να το παρακολουθήσουν όλοι.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

«Η σφαγή όπως καταγράφηκε από τους χασάπηδες»

«Η σφαγή όπως καταγράφηκε από τους χασάπηδες» όπως είπε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στην Αθήνα Νόαμ Κατς. «Οι οικογένειες των θυμάτων δεν πρέπει να δουν το βίντεο αυτό. Είναι τόσο σκληρό και δεν θα το αντέξουν. Ομως θέλουμε ο κόσμος να δει και να ξέρει τι συνέβη» λέει ο Νόαμ Κατζ.

Τα περισσότερα από τα βίντεο της σφαγής των 1.400 Ισραηλινών έχουν τραβηχτεί από τις κάμερες που φορούσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς, από κάμερες παρακολούθησης μέσα σε κιμπούτζ, σε σπίτια που κοιμούνταν τα θύματα της σφαγής το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου, ενώ κάποια είναι από το υλικό που καταγράφουν οι κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας.

WATCH: New footage that emerged from the October 7 massacre in Israel shows Hamas terrorists blocking roads near Re'im, the site of the rave party massacre, while gunfire is heard in the background.



(CREDIT: VIA @MaarivOnline) Read more here: https://t.co/K4OJlfzWO5 pic.twitter.com/Dt71P49IKJ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2023

New video: Aftermath of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people pic.twitter.com/vRbWAYB9Mz — BNO News (@BNONews) October 8, 2023

Σε κάποια βίντεο φαίνονται βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι να σύρονται έξω απ’ τα αυτοκίνητά τους, από τη θέση του οδηγού, του συνοδηγού, ή τα πίσω καθίσματα, να πετάγονται στην άσφαλτο και να δέχονται πυροβολισμούς από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου. Σε κάποια από τα βίντεο είναι σαν οι τρομοκράτες της Χαμάς να κάνουν σκοποβολή σε κινούμενα αυτοκίνητα με άοπλους, αμέριμνους επιβάτες. Αυτό έγινε μεταξύ άλλων τοποθεσιών στο Shaar Ha Neger.

«Σκότωσα 10, να είσαι περήφανος»

Στα 43 λεπτά των βίντεο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται και ένα ηχητικό απόσπασμα. Ένας τρομοκράτης της Χαμάς τηλεφωνεί στους γονείς του στη Λωρίδα της Γάζας και υπερηφανεύεται ότι σκότωσε 10 Ισραηλινούς.

«Μπαμπά, σκότωσα 10 με τα γυμνά μου χέρια, αλλάχ άκμπαρ» και αμέσως μετά: «Μαμά, ο γιος σου είναι ήρωας, kill, kill, kill». «Σκότωσες 10;» ρωτά ο πατέρας Mahmud. «Σκότωσα 10, να είσαι περήφανος» απαντά ο Mefalsim και συνεχίζει: «Δες πόσοι νεκροί, δες στο whatsapp μου, άνοιξε το κινητό μου, ο γιος σου σκότωσε Εβραίους...».