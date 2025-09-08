Bloomberg: Τράπεζες και πετρέλαιο στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέες κυρώσεις σε περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και ενεργειακές εταιρείες, ανέφερε το Bloomberg News τη Δευτέρα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το πακέτο, το οποίο θα είναι το 19ο της ΕΕ από την πλήρη εισβολή της Μόσχας το 2022, μπορεί επίσης να έχει στόχο τα συστήματα πληρωμών και πιστωτικών καρτών της Ρωσίας, των ανταλλακτηρίων crypto, καθώς και περαιτέρω περιορισμούς στο πετρελαϊκό εμπόριο της χώρας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Εκτός από τους περαιτέρω δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή κυρώσεων στον μυστικό στόλο πετρελαιοφόρων της Μόσχας και στις ενεργειακές εταιρείες Rosneft και Lukoil ως μέρος ενός μενού πιθανών επιλογών, ανέφερε το Bloomberg.

Το τελευταίο πακέτο περιορισμών της ΕΕ θα επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις στα «σκιώδη» σκάφη της Ρωσίας, στους εμπόρους πετρελαίου σε τρίτες χώρες και μπορεί να εισαγάγει απαγόρευση στην επανασφάλιση των εισηγμένων δεξαμενόπλοιων, ανέφεραν οι πηγές.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, καταργώντας τις τρέχουσες εξαιρέσεις που απολαμβάνουν τώρα ορισμένες, όπως η Rosneft. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών σε περισσότερα αγαθά και χημικά που χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική βιομηχανία της Μόσχας και επιβολής εμπορικών περιορισμών σε ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που προμηθεύουν αυτά τα είδη.

Το Πεκίνο έχει γίνει βασικός προμηθευτής του ρωσικού στρατού, επιτρέποντας ιδίως στη Μόσχα να αυξήσει την παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται για να στοχεύσουν πόλεις της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει το «εργαλείο κατά της καταστρατήγησης» για πρώτη φορά εναντίον του Καζακστάν, ανέφεραν οι πηγές, απαγορεύοντας στη χώρα να εισάγει ένα συγκεκριμένο σύνολο μηχανημάτων που, σύμφωνα με τα εμπορικά δεδομένα της ΕΕ, εξακολουθούν να εκτρέπονται στη Ρωσία σε μεγάλες ποσότητες όπου χρησιμοποιούνται στην παραγωγή όπλων, ανέφεραν οι πηγές.

Άλλα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν περιορισμούς στις θεωρήσεις, σε λιμάνια που ασχολούνται με σκιώδη σκάφη που έχουν υποστεί κυρώσεις και κυρώσεις σε υπηρεσίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη που έχουν στρατιωτικές επιπτώσεις, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.