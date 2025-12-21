Blackout στο Σαν Φρανσίσκο: Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε για περίπου 95.000 νοικοκυριά στο Σαν Φρανσίσκο, μετά από διακοπή ρεύματος που έπληξε ένα σημαντικό τμήμα της πόλης το Σάββατο, σύμφωνα με το τμήμα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων της πόλης και την κύρια εταιρεία κοινής ωφέλειας της πόλης, Pacific Gas and Electric Company.

Η διακοπή ρεύματος έπληξε περίπου 130.000 κατοίκους της πόλης της Καλιφόρνιας, η οποία έχει περίπου 800.000 κατοίκους, σύμφωνα με την Pacific Gas and Electric Company.

«Τα συνεργεία αποκατέστησαν την παροχή ρεύματος σε περίπου 95.000 πελάτες μέχρι τις 11 μ.μ. το Σάββατο, ενώ περίπου 35.000 παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», ανέφερε η PG&E, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί εργαζομένων ή μελών του κοινού.

Η διακοπή ρεύματος προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση και ανάγκασε ορισμένες επιχειρήσεις να κλείσουν προσωρινά.

«Μια μεγάλη διακοπή ρεύματος επηρεάζει το Σαν Φρανσίσκο - καλέστε το 9-1-1 μόνο για επείγοντα περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια της ζωής, αποφύγετε τα μη απαραίτητα ταξίδια, αντιμετωπίστε τα φανάρια κυκλοφορίας ως τετράπλευρες διασταυρώσεις, κρατήστε κλειστές τις πόρτες των ψυγείων και των καταψυκτών και απενεργοποιήστε τις μεγάλες συσκευές για να αποφύγετε υπερτάσεις», ανέφερε νωρίτερα σήμερα το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Σαν Φρανσίσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.