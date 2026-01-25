Guardian, NYT, AP

Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες του πυροβολισμού του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το Σάββατο δείχνει ότι ο 37χρονος νοσοκόμος κρατούσε τηλέφωνο και όχι όπλο, όταν τον προσέγγισαν και τον πυροβόλησαν, αντικρούοντας ευθέως τους ισχυρισμούς ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ ότι απείλησε να «σφαγιάσει» αστυνομικούς.

Μετά τη δολοφονία, η οποία καταγράφηκε από πολλούς μάρτυρες, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια εικόνα ενός πιστολιού, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «το όπλο του δράστη» σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Κρίστι Νόεμ, γραμματέας του DHS, δήλωσε σε ενημέρωση ότι η Πρέτι «πλησίασε τους αξιωματικούς της συνοριακής περιπολίας των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών», αν και αργότερα αρνήθηκε να πει αν η Πρέτι είχε βγάλει το όπλο.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, o Γκρεγκ Μποβίνο, ανώτερος διοικητής της συνοριακής περιπολίας, ο οποίος δέχτηκε επίπληξη από ομοσπονδιακό δικαστή πέρυσι για ψευδή δήλωση, δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ο Πρέτι είχε προσεγγίσει τους πράκτορες με το ίδιο όπλο.

«Οι πράκτορες προσπάθησαν να αφοπλίσουν το άτομο, αλλά εκείνο αντιστάθηκε βίαια. Φοβούμενος για τη ζωή του και τη ζωή και την ασφάλεια των συναδέλφων του αξιωματικών, ένας συνοριακός πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά», είπε ο Μποβίνο. «Αυτό μοιάζει με μια κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και να σφαγιάσει τους αστυνομικούς».

Το βίντεο που διαψεύδει τις Αρχές

Η εκδοχή αυτή αντικρούεται άμεσα από βίντεο που καταγράφουν το περιστατικό και τα οποία εξέτασε ο Guardian και οι New York Times. Ενώ ο Πρέτι είχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας, δεν είναι σαφές αν είχε μαζί του όπλο τη στιγμή του περιστατικού, και τα βίντεο δεν τον δείχνουν ποτέ να κρατά κάποιο.

Βίντεο που παρασχέθηκε στον Guardian από έναν κάτοικο της Μινεάπολης, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο στις 8:58 π.μ. τοπική ώρα, έδειξε τον Πρέτι να στέκεται στον δρόμο κρατώντας ψηλά το τηλέφωνό του, καθώς ένας αστυνομικός άπλωσε το χέρι του και τον έσπρωξε πίσω. Ο Πρέτι υποχώρησε, αλλά φαινόταν να συνεχίζει να καταγράφει τον αστυνομικό.

Η ακριβής ώρα των πυροβολισμών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά συνέβη λίγα λεπτά αργότερα, καθώς η αστυνομία της Μινεάπολης ειδοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς στις 9:03 π.μ., σύμφωνα με τον αρχηγό της πόλης, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Βίντεο που κατέγραψε άλλος μάρτυρας, πίσω από τον Πρέτι και εξασφαλίστηκε από το Drop Site News, έδειξε ότι ο Πρέτι συνέχισε να καταγράφει την επιχείρηση των ομοσπονδιακών αξιωματικών στο τηλέφωνό του, ενώ άλλοι παρατηρητές σφύριζαν και έκαναν σήματα για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Ένα αντίγραφο υψηλότερης ανάλυσης του ίδιου βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το Δημόσιο Ραδιόφωνο της Μινεσότα, έδειξε ότι ο Πρέτι παρενέβη για να υπερασπιστεί έναν άλλο παρατηρητή που είχε πέσει στο έδαφος από πράκτορα. Ο αξιωματικός ψέκασε τον Πρέτι με χημικό παράγοντα επανειλημμένα, πριν τον πετάξει στον δρόμο μαζί με δύο άλλους πράκτορες.

Σε σκηνή που καταγράφηκε από τουλάχιστον δύο άλλους μάρτυρες – έναν ψηλότερα στον δρόμο, βιντεοσκοπημένο από το Associated Press, και έναν στο Glam Doll Donuts απέναντι – επτά πράκτορες περικύκλωσαν τον Πρέτι. Καθώς τον κρατούσαν κάτω και τον χτυπούσαν, ένας αστυνομικός με τζιν και γκρι σακάκι σκύβει προς την πλάτη του Πρέτι και απομακρύνεται με κάτι που φαίνεται σαν όπλο. Ένας από τους πράκτορες φώναξε: «Όπλο! Όπλο!»

Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο αργότερα, άλλος πράκτορας φαίνεται να πυροβολεί τον Πρέτι από κοντινή απόσταση, ενώ οι υπόλοιποι έστρεψαν τα όπλα τους προς αυτόν και ακούστηκε ομοβροντία από 10 ακόμα πυροβολισμούς.

Όπως επεσήμανε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Έοιν Χίγκινς, τα βίντεο υποδηλώνουν ότι οι πράκτορες άνοιξαν πυρ εναντίον του Πρέτι αφού είχε ήδη αφοπλιστεί από το νόμιμα κατεχόμενο όπλο του, το οποίο όμως δεν κρατούσε ποτέ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ακόμα και όταν τα δημόσια βίντεο έδειχναν ξεκάθαρα ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν τον άνδρα που κατέγραφε τις κινήσεις τους με το τηλέφωνό του, η Νόεμ επέμεινε στην εκδοχή της κυβέρνησης, αναφερόμενη αρχικά στον Πρέτι ως «ένοπλο ύποπτο» και υποστηρίζοντας ότι «κράδανε» όπλο.

Σε δήλωσή τους στο Kare 11, οι γονείς του Πρέτι δήλωσαν ότι ήταν «συντετριμμένοι και πολύ θυμωμένοι».

«Τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση για τον γιο μας είναι κατακριτέα. Ο Άλεξ δεν κρατούσε όπλο όταν δέχθηκε επίθεση από τους πράκτορες της ICE. Κρατούσε το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι, ενώ το αριστερό ήταν υψωμένο για να προστατεύσει τη γυναίκα που μόλις έσπρωξαν και ψέκασαν με σπρέι πιπεριού», ανέφεραν.

Αργά το Σάββατο, δύο μάρτυρες – ένας γιατρός που παρακολούθησε το περιστατικό από κοντινό διαμέρισμα και η γυναίκα που βιντεοσκόπησε πίσω από τον Πρέτι – κατέθεσαν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου ότι ο Πρέτι δεν κρατούσε ποτέ όπλο.

«Δεν τον είδα να επιτίθεται στους πράκτορες ή να κραδαίνει όπλο», είπε ο γιατρός υπό την ποινή ψευδορκίας. «Ο άνδρας δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο», κατέθεσε η γυναίκα. «Τους πλησίασε με κάμερα».

Πηγή: Guardian, NYT, AP