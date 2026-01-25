Μινεάπολη: Βίντεο δείχνει αξιωματικό του DHS να χειροκροτά μετά τον πυροβολισμό άνδρα από πράκτορες της ICE (vid)

Ένα νέο βίντεο που φέρεται να δείχνει αξιωματικό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) να χειροκροτεί τη στιγμή που ο 37χρονος διαδηλωτής Άλεξ Πρέτι πέφτει νεκρός από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή γύρω από το κατάστημα Glam Doll Donuts, στη συμβολή της 26ης Οδού με τη Nicollet Avenue, και καταγράφεται ως μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες στιγμές πρόσφατης αστυνομικής δράσης στην πόλη.

Σύμφωνα με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο αξιωματικός, ντυμένος με αστυνομικό γιλέκο πάνω από μαύρο φούτερ με κουκούλα, κινείται προς το σημείο όπου πράκτορες της ICE έχουν ακινητοποιήσει τον 37χρονο Πρέτι στο πεζοδρόμιο. Καθώς πλησιάζει, ακούγεται ο πρώτος πυροβολισμός και ο αξιωματικός σταματά απότομα. Ακολουθούν, όπως καταγράφεται από το υλικό και επιβεβαιώνεται από αυτόπτες μάρτυρες, επιπλέον πυροβολισμοί.

Video from Minneapolis appears to show a federal agent clapping right after the shooting.



Clapping.



MAGA thinks killing people is a victory. pic.twitter.com/niFLz7nlkg — Brian Allen (@allenanalysis) January 24, 2026

Στις επόμενες σκηνές, ο ίδιος αξιωματικός φαίνεται να κάνει μερικά βήματα πίσω και να χτυπά τα χέρια του τρεις φορές, κίνηση που πολλοί θεώρησαν ως χειροκρότημα, πριν απομακρυνθεί από τη σκηνή. Η εικόνα αυτή πυροδότησε κύμα οργής, με την οικογένεια του Πρέτι να καταγγέλλει τη δολοφονία του και να καταγγέλλει «απάνθρωπη και προκλητική συμπεριφορά» εκ μέρους των ομοσπονδιακών αρχών.

Παράλληλα, κυκλοφορεί δεύτερο βίντεο, στο οποίο φαίνεται άλλος ομοσπονδιακός πράκτορας να σκύβει πάνω από τον Πρέτι ενώ αρκετοί αστυνομικοί τον κρατούν καθηλωμένο στο έδαφος. Ο πράκτορας φαίνεται να πιάνει κάτι από το πίσω μέρος της μέσης του Πρέτι - εκεί όπου φέρεται να είχε τοποθετημένο το όπλο του στη θήκη - και στη συνέχεια να απομακρύνεται τρέχοντας με ένα αντικείμενο που μοιάζει με πιστόλι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ο πρώτος πυροβολισμός.

Μένει ασαφές αν το όπλο που εμφανίζεται στο βίντεο είναι το ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών του Πρέτι, το οποίο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατείχε νόμιμα. Το DHS σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι πράκτορες επιχείρησαν να τον αφοπλίσουν, αλλά εκείνος «αντιστάθηκε βίαια», χωρίς να διευκρινίζεται αν το όπλο είχε ήδη αφαιρεθεί πριν από τους πυροβολισμούς.