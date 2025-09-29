Βιετνάμ: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 17 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Μπουαλόι (vid)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 άλλοι αγνοούνται μετά την πρόσκρουση του τυφώνα Μπουαλόι στο Βιετνάμ τη Δευτέρα, με καταστροφές σε σπίτια και διακοπές ρεύματος, καθώς η καταιγίδα έφερε πλημμύρες και τεράστια κύματα πριν αποδυναμωθεί καθώς κατευθύνθηκε προς το Λάος.

Ο Μπουαλόι κινήθηκε κατά μήκος της βόρειας και κεντρικής ακτής της χώρας πριν προσγειωθεί νωρίς τη Δευτέρα, προκαλώντας κύματα ύψους έως και 8 μέτρων, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πλημμύρα στην πόλη Χουέ, ενώ ένα άλλο σκοτώθηκε από την πτώση ενός δέντρου στην επαρχία Thanh Hoa, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της κυβέρνησης.

Δεκαεπτά ψαράδες αγνοούνται μετά από τεράστια κύματα που έπληξαν δύο αλιευτικά σκάφη στα ανοικτά της επαρχίας Quang Tri, ενώ ένα άλλο αλιευτικό σκάφος έχασε την επαφή του κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα το πρωί, ο τυφώνας κινούταν πάνω από την επαρχία Nghe An προς το Λάος, με τη μέγιστη ταχύτητα των ανέμων να μειώνεται στα 74 χλμ/ώρα από 117 χλμ/ώρα όταν έπληξε την ξηρά, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο Μπουαλόι έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει ζημιές σε 245 σπίτια, πλημμύρισε σχεδόν 1.400 εκτάρια με ρύζι και άλλες καλλιέργειες και έκοψε την πρόσβαση σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Στην έκθεση δεν αναφέρονται σημαντικές ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αν και υπάρχουν μερικά μεγάλα εργοστάσια στην πορεία του Μπουαλόι ή κοντά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στις Foxconn, Luxshare, Formosa Plastics και Vinfast.

Πριν από την έλευση του τυφώνα, η κυβέρνηση είχε απομακρύνει περισσότερους από 28.500 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω του κλεισίματος τεσσάρων αεροδρομίων στις κεντρικές επαρχίες.

Ο κυκλώνας έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλο το Βιετνάμ από το Σάββατο, και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, οι βροχοπτώσεις σε διάφορα μέρη της χώρας αναμένεται να φτάσουν τα 500 χιλιοστά από την Κυριακή το βράδυ έως την Τρίτη.

Με μια μακρά ακτογραμμή που βλέπει στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, το Βιετνάμ είναι επιρρεπές σε τυφώνες που συχνά σχηματίζονται ανατολικά των Φιλιππίνων, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πρόσκρουση του Bualoi την περασμένη εβδομάδα.