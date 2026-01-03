Βερολίνο: Blackout από πυρκαγιά σε καλώδιο - Στο σκοτάδι 50.000 νοικοκυριά

Ένα ηλεκτρικό καλώδιο στο Βερολίνο πήρε φωτιά το Σάββατο, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος σε 50.000 νοικοκυριά στη γειτονιά Λίχτερφελντε, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από εμπρησμό.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας στο Twitter αναφέρεται ότι οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν στις 05:45 (τοπική ώρα) και έσβησαν τη φωτιά, η οποία επηρέασε επίσης περίπου 2.000 εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και σταθερής τηλεφωνίας.

Εγκληματολόγοι βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος για να εκτιμήσουν την αιτία της πυρκαγιάς σε διάφορα καλώδια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος για να χειριστούν το περιστατικό και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των πολιτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθώς η γερμανική πρωτεύουσα αντιμετωπίζει και δριμύ ψύχος.