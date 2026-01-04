Βενεζουέλα - Σύλληψη Μαδούρο: Οι Βενεζουελάνοι της διασποράς πανηγυρίζουν αλλά η αβεβαιότητα παραμένει (pics&vids)

Οι μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε όλο τον κόσμο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς το Σάββατο μετά την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του οποίου ήταν υπεύθυνη για μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές εξόδους στην πρόσφατη ιστορία.

Συνθήματα υπέρ της σύλληψη Μαδούρο ακούστηκαν στους δρόμους των πρωτευουσών της Λατινικής Αμερικής και της Ισπανίας, όπου οι Βενεζουελάνοι συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τη χαρά τους αλλά και να αναρωτηθούν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Από το 2014, 7,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι, ή το 20% του πληθυσμού, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, αδυνατώντας να αγοράσουν τρόφιμα ή αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η γειτονική Κολομβία έχει δεχτεί το μεγαλύτερο μέρος της διασποράς, με 2,8 εκατομμύρια Βενεζουελάνους, ακολουθούμενη από το Περού με 1,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με την πλατφόρμα R4V, μια ομάδα περιφερειακών ΜΚΟ που βοηθούν μετανάστες και πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα, η οποία ιδρύθηκε από τον Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα, δεκάδες Βενεζουελάνοι συγκεντρώθηκαν, πολλοί τυλιγμένοι με τη σημαία της χώρας τους, για να γιορτάσουν την καθαίρεση του Μαδούρο.

Ο Πρόεδρος του Περού Χοσέ Χέρι δήλωσε στο X ότι η κυβέρνησή του θα διευκολύνει την άμεση επιστροφή των Βενεζουελάνων, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς.

Για χρόνια, οι ΗΠΑ ήταν καταφύγιο για τους Βενεζουελάνους, αλλά πολλοί χαρακτηρίστηκαν εγκληματίες και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Ισπανία, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης και χειροκρότησαν καθώς παρακολουθούσαν τον Τραμπ να δίνει ζωντανή συνέντευξη Τύπου.

Αργότερα το βράδυ, οι Βενεζουελάνοι γιόρτασαν επίσης στο κέντρο του Μπουένος Άιρες.

Χαρά αλλά και αγωνία για το μέλλον

Μετά την αρχική χαρά, άρχισαν να εμφανίζονται και αμφιβολίες για το μέλλον της Βενεζουέλας, καθώς οι Βενεζουελάνοι της διασποράς αναρωτιόνταν τι θα επιφυλάσσει το μέλλον για τη χώρα τους και τους πολίτες της.

Ο Andres Losada, ο οποίος ζει στην Ισπανία εδώ και τρία χρόνια και είναι ένας από τους 400.000 Βενεζουελάνους που διαμένουν στη χώρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, δήλωσε ότι αισθάνεται μια σύγκρουση μεταξύ ανησυχίας και χαράς για την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

«Αν και αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι στο Καράκας είναι δύσκολο, πιστεύω ότι πέρα από αυτό υπάρχει ένα φως που θα μας οδηγήσει στην ελευθερία», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι η Βενεζουέλα είναι εντελώς ελεύθερη», δήλωσε η Μαρία Φερνάντα Μονσίλβα, μια Βενεζουελάνα που συμμετείχε σε μια πορεία στο Κίτο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο Εντμούντο Γκονζάλες, ο κύριος υποψήφιος της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας στις προεδρικές εκλογές του 2024, θα μπορέσει να αναλάβει την εξουσία.

«Πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε στο εξωτερικό θέλουμε να επιστρέψουμε», είπε η Μονσίλβα, «Αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας σειράς».