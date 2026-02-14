Βενεζουέλα: Ελεύθεροι 17 πολιτικοί κρατούμενοι εν μέσω πιέσεων για μαζικές αποφυλακίσεις

Η Βενεζουέλα απελευθέρωσε το Σάββατο 17 πολιτικούς κρατουμένους, σύμφωνα με την επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του αντιπολιτευόμενου κινήματος Vente Venezuela.

Η ΜΚΟ CLIPPVE επιβεβαίωσε την απελευθέρωση, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για 10 άνδρες και επτά γυναίκες που κρατούνταν στη φυλακή Zona 7 στο Καράκας.

Συγγενείς κρατουμένων έξω από τη φυλακή ξεκίνησαν απεργία πείνας, καθώς μόνο 17 από περισσότερους από 50 κρατούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η CLIPPVE ανέφερε ότι η κινητοποίηση αποσκοπεί στην πίεση προς την κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευση που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες για την απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται στο συγκεκριμένο κέντρο.

Η σταδιακή απελευθέρωση κρατουμένων ακολουθεί τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου και έχει δεχθεί επικρίσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και οικογένειες κρατουμένων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διαδικασία προχωρά αργά και χωρίς διαφάνεια.

Οι απελευθερώσεις πραγματοποιούνται ενώ το κοινοβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση για νομοσχέδιο αμνηστίας που θα παρείχε άμεση χάρη σε όσους φυλακίστηκαν για συμμετοχή σε πολιτικές διαδηλώσεις.

Η οργάνωση Foro Penal αναφέρει ότι έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 430 απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων από τις αρχές Ιανουαρίου, χωρίς να περιλαμβάνονται όσοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ εκτιμά ότι περισσότεροι από 644 παραμένουν φυλακισμένοι.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι κρατά πολιτικούς κρατούμενους και υποστηρίζει ότι οι φυλακισμένοι έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, ενώ παρουσιάζει υψηλότερο αριθμό απελευθερώσεων, συμπεριλαμβάνοντας και παλαιότερες περιπτώσεις.