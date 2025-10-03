Το υπουργείο Άμυνας του Βελγίου διεξάγει έρευνα αφού 15 drones εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τη στρατιωτική βάση του Έλσενμπορν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο δήλωσε στο POLITICO την Παρασκευή ότι η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Δεν είναι ακόμη σαφές από πού προήλθαν τα drones ή ποιος τα χειριζόταν, ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, μετά την πτήση τους πάνω από τη βάση, κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία.

Η παραβίαση του βελγικού εναέριου χώρου σημειώνεται εν μέσω ενός κύματος περιστατικών με drones που προκαλούν αναστάτωση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Το βράδυ της Πέμπτης, ξεχωριστό περιστατικό πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου οδήγησε την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να διακόψει προσωρινά τις επιχειρήσεις, γεγονός που προκάλεσε την ακύρωση 17 πτήσεων και επηρέασε σχεδόν 3.000 επιβάτες.

«Το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, φρόντισε άμεσα για την εξυπηρέτηση των επιβατών στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν ράντζα, διανεμήθηκαν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανέφερε το αεροδρόμιο του Μονάχου σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου πρόσθεσαν ότι 15 εισερχόμενες πτήσεις εκτράπηκαν προς τη Στουτγκάρδη, τη Νυρεμβέργη, τη Βιέννη και τη Φρανκφούρτη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αεροδρόμια στη Δανία και τη Νορβηγία έχουν επίσης διακόψει τις λειτουργίες τους μετά από παρατηρήσεις drones στον εναέριο χώρο τους, γεγονός που έχει εντείνει τις συζητήσεις στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας «ασπίδας drones» στο ανατολικό μέτωπο για την αποτροπή ρωσικών προκλήσεων.

Στο πιο σοβαρό περιστατικό έως τώρα, σχεδόν δύο δεκάδες ρωσικά επιθετικά drones πέρασαν στην Πολωνία, προκαλώντας πολυδάπανη έκτακτη αντίδραση από συμμαχικά αμυντικά συστήματα