Βέλγιο: Έκρηξη στη συναγωγή της Λιέγης με υλικές ζημιές-Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα μπροστά από συναγωγή στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες αλλά «μόνο υλικές ζημιές».

Ο δήμαρχος της Λιέγης, Βίλι Ντεμέγιερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά βίαιη πράξη αντισημιτισμού» σε σχόλια που έκανε στο RTBF.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη. Τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου έσπασαν, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης σε ανακοίνωσή του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο γύρω από τη συναγωγή προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα.

Η συναγωγή αυτή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.