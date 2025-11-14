Το BBC ζητά συγγνώμη από τον Τραμπ αλλά δεν καταβάλλει αποζημίωση - «Αβάσιμα τα περί συκοφαντίας»

Το BBC απέστειλε την Πέμπτη προσωπική συγγνώμη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά είπε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να μηνυθεί ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας σχετικά με ένα ντοκιμαντέρ που οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν συκοφαντικό.

Υπενθυμίζεται ότι, το ντοκιμαντέρ, που μεταδόθηκε από το ενημερωτικό πρόγραμμα «Panorama» του BBC λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, συνέδεε τρία αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Η επεξεργασία δημιούργησε την εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποκινήσει τα βίαια περιστατικά.

«Ενώ το BBC λυπάται ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επεξεργασία του βίντεο, διαφωνούμε κατηγορηματικά ότι υπάρχει βάση για αγωγή συκοφαντίας», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου απείλησαν την Κυριακή να μηνύσουν το BBC για αποζημιώσεις έως και 1 δισ. δολάρια, εκτός εάν αποσυρόταν το ντοκιμαντέρ, ζητούσε συγγνώμη από τον πρόεδρο και τον αποζημίωνε για «οικονομική και ζημιά στη φήμη».

Υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση συκοφαντίας του Τραμπ στερείται αξίας, το BBC ουσιαστικά σηματοδότησε ότι θεωρεί εξίσου αβάσιμη την αξίωση του για οικονομικές αποζημιώσεις. Ωστόσο, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν απάντησε άμεσα στο οικονομικό αίτημα του Τραμπ.

Στην ανακοίνωσή του, το BBC είπε ότι ο πρόεδρος Σαμίρ Σαχ την Πέμπτη «έστειλε προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο, ξεκαθαρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο οργανισμός λυπούνται για την επεξεργασία».

Ο Σαχ, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είχε ζητήσει συγγνώμη σε επιτροπή κοινοβουλευτικής εποπτείας στη Βρετανία και είπε ότι η επεξεργασία ήταν «σφάλμα κρίσης».

Στην ανακοίνωση της Πέμπτης, το BBC πρόσθεσε ότι δεν έχει σχέδια να αναμεταδώσει το ντοκιμαντέρ σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες του.

Νωρίτερα την Πέμπτη, το BBC είπε ότι εξετάζει νέους ισχυρισμούς, δημοσιευμένους στην εφημερίδα «The Telegraph», σχετικά με την επεξεργασία από μια άλλη εκπομπή του, το «Newsnight», του ίδιου αποσπάσματος ομιλίας.

Το BBC έχει περιέλθει στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, μετά την παραίτηση δύο ανώτερων στελεχών εν μέσω καταγγελιών για μεροληψία, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας της ομιλίας του Τραμπ. Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως λόγω μιας διαρροής από αναφορά αξιωματούχου προτύπων του BBC.

Ιδρυμένο το 1922 και χρηματοδοτούμενο κυρίως από το τέλος τηλεόρασης που πληρώνουν οι κάτοικοι της Βρετανίας, το BBC παραμένει χωρίς μόνιμη ηγεσία την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει το πώς θα πρέπει να χρηματοδοτείται στο μέλλον.

Αποτελεί κρίσιμο εργαλείο της «ήπιας ισχύος» της Βρετανίας παγκοσμίως, και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε την Τετάρτη ότι πιστεύει σε ένα «ισχυρό και ανεξάρτητο» BBC.

Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού: Σωστά έπραξε το BBC και ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ

Παράλληλα, η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε την Παρασκευή ότι ήταν σωστό που το BBC απολογήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ντοκιμαντέρ που οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν συκοφαντικό.

«Ορθώς παραδέχθηκαν ότι δεν ανταποκρίθηκαν στα υψηλότερα πρότυπα», είπε η Νάντι στο Times Radio. «Νομίζω ότι είναι επίσης σωστό που απολογήθηκαν».