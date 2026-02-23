BBC-Ιράν: Νέες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος σε Πανεπιστήμια - Συγκρούσεις με φιλοκυβερνητικούς

Διαδηλώσεις ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο σε πανεπιστήμια της Τεχεράνης και πρόκειται για τις πρώτες μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες στο Ιράν από την βάναυση καταστολή στις αρχές Ιανουαρίου, η οποία διήρκεσε αρκετές εβδομάδες και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 7.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists (Hrana).

Σύμφωνα με το BBC, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούνται διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια από τότε που οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εθεάθησαν να υψώνουν την προεπαναστατική σημαία με ένα λιοντάρι και έναν ήλιο στο Πανεπιστήμιο Sharif στην Τεχεράνη, όπου εκατοντάδες διαδήλωσαν στην πανεπιστημιούπολη.

Στον αντίποδα, φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές έκαψαν επίσης σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της μοναρχίας στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Περίπου 30 άτομα πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία μέσα στο Πανεπιστήμιο Shahid Beheshti το Σάββατο και την Κυριακή αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω και διαδήλωσαν στους δρόμους.

Συγκρούσεις μεταξύ φιλοκυβερνητικών και αντικυβερνητικών διαδηλωτών παρατηρήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Amirkabir στην Τεχεράνη. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Τεχεράνης.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν περαιτέρω διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιράν, στο Πανεπιστήμιο Khajeh Nasir Toosi και στο Πανεπιστήμιο Ferdowsi της Μασάντ.

Ξέχωρα από τις διαμαρτυρίες στα πανεπιστήμια, ο Γιακούμπ Μοχαμαντί, ένας ειλικρινής Ιρανός ακαδημαϊκός και ακτιβιστής, συνελήφθη στο σπίτι του στο Αμπντάναν του Ιράν από τις δυνάμεις ασφαλείας το Σάββατο. Έχει κρατηθεί στο παρελθόν ως πολιτικός κρατούμενος από τις αρχές.