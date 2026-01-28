BBC: Ετοιμάζονται οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το Ιράν; - Η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ υποδηλώνει «ναι»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές κατά του καθεστώτος ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Από τότε, παρατηρείται σταδιακή αλλά σημαντική συσσώρευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρει το BBC.

Όπως σημειώνει οι ΗΠΑ, με τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, έχουν ήδη δείξει την ικανότητά τους να χτυπήσουν το Ιράν. Η επιχείρηση «Midnight Hammer» του περασμένου Ιουνίου είχε στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας και περιλάμβανε πάνω από 100 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών τα stealth B2, τα οποία μετέφεραν βόμβες ακριβείας χωρίς καμία απώλεια.

Η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιεί ότι αν το Ιράν δεν περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη». Ο πρόεδρος ανέφερε ότι μια «τεράστια Αρμάδα» κατευθύνεται προς τον Κόλπο, έτοιμη να δράσει γρήγορα και με βία, αν χρειαστεί. Παράλληλα κάλεσε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος «τελειώνει».

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη έως και 50.000 στρατιωτικούς στην περιοχή, με περίπου 10.000 να έχουν βάση στην αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ. Επιπλέον, έχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Ομάν και Μπαχρέιν. Τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες επιπλέον στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως F-15, μεταγωγικά και δεξαμενόπλοια, κατέφθασαν στην περιοχή, πιθανόν μεταφέροντας και συστήματα αεράμυνας για προστασία από πιθανή αντίδραση του Ιράν.

Η Βρετανία έστειλε μοίρα αεροσκαφών Typhoon για ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ οι ΗΠΑ διεξάγουν την άσκηση Agile Spartan για επίδειξη ανάπτυξης και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος. Παράλληλα, άφιξη ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln ενισχύει την παρουσία των ΗΠΑ, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά, πυραύλους Tomahawk και υποβρύχια.

Ο Μάθιου Σάβιλ, στρατιωτικός αναλυτής, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χτυπήσουν σχεδόν οποιοδήποτε στρατιωτικό στόχο στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων και παράκτιων συστοιχιών. Μια άλλη επιλογή είναι να στοχοποιηθούν κέντρα στρατιωτικής εξουσίας, όπως το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτοφυλακές που καταστέλλουν διαδηλωτές.

Παρά την προθυμία του Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, έχει αποδείξει ότι προτιμά σύντομες και περιορισμένες επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείει και διπλωματική λύση που θα απαιτούσε από το Ιράν να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Κατά τον Σάβιλ, ο Τραμπ πρέπει τώρα να ζυγίσει την επιθυμία να θεωρηθεί αποφασιστικός με την πιθανότητα να επιτύχει ουσιαστικό και αποτελεσματικό αποτέλεσμα.