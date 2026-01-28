Τραμπ σε Ιράν: Κάντε συμφωνία για τα πυρηνικά αλλιώς η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη

«Κάντε συμφωνία αλλιώς η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη», προειδοποίησε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο Ιράν.

«Ελπίζω ότι το Ιράν θα καθίσει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά επείγον!» έγραψε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος αποχώρησε από την πυρηνική συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στο Λευκό Οίκο, σημείωσε ότι η τελευταία προειδοποίησή του προς το Ιράν ακολουθήθηκε από στρατιωτική επίθεση.

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το επαναλάβετε», έγραψε ο Τραμπ, σημειώνοντας επίσης ότι μια άλλη «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακί, δήλωσε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τις τελευταίες ημέρες ούτε είχε ζητήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα την Τετάρτη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Πρόκειται για έναν μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln. Όπως και στη Βενεζουέλα, (σ.σ. Ο στόλος) είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή του, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί. Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «καθίσει στο τραπέζι» γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά επείγον! Όπως είπα στο Ιράν και παλιότερα, ΚΆΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Δεν το έκαναν, και υπήρξε η «Επιχείρηση Midnight Hammer», μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί αυτό ξανά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»