Βανς: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πάρουν στα σοβαρά τον Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέστησε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες να «πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει.

«Η συμβουλή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και οποιονδήποτε άλλον θα είναι να πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο και πρόσθεσε: «Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι», πρόσθεσε ο Βανς.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν σενάριο εφάπαξ πληρωμής από 10.000 έως 100.000 δολάρια σε κάθε Γροιλανδό, για να ενταχθούν σε αυτές

Παράλληλα, τη δυνατότητα αποστολής εφάπαξ πληρωμών στους κατοίκους της Γροιλανδίας, προκειμένου να τους πείσει να αποσχιστούν από τη Δανία και να ενταχθούν στις ΗΠΑ εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Αν και το ακριβές ποσό σε δολάρια και οι λεπτομέρειες της πληρωμής δεν είναι σαφείς, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων βοηθών του Λευκού Οίκου, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, σύμφωνα με δύο από τις τέσσερις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες για να συζητήσουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.