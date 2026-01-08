Τη δυνατότητα αποστολής εφάπαξ πληρωμών στους κατοίκους της Γροιλανδίας, προκειμένου να τους πείσει να αποσχιστούν από τη Δανία και να ενταχθούν στις ΗΠΑ εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Αν και το ακριβές ποσό σε δολάρια και οι λεπτομέρειες της πληρωμής δεν είναι σαφείς, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων βοηθών του Λευκού Οίκου, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, σύμφωνα με δύο από τις τέσσερις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες για να συζητήσουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Η ιδέα της άμεσης πληρωμής των κατοίκων της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, προσφέρει μια εξήγηση για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά την επιμονή των Αρχών στην Κοπεγχάγη και το Νουούκ ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

Η τακτική αυτή είναι ένα από τα διάφορα σχέδια που συζητούνται από τον Λευκό Οίκο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπερβολικά συναλλακτική και ακόμη και εξευτελιστική για έναν πληθυσμό που εδώ και καιρό συζητά για την ανεξαρτησία του και την οικονομική του εξάρτηση από τη Δανία.

«Αρκετά πια... Όχι άλλες φαντασιώσεις για προσάρτηση», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Jens-Frederik Nielsen σε μια ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εκ νέου στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν το νησί.

Οι Ευρωπαίοι λένε ότι η απόφαση ανήκε στη Γροιλανδία και τη Δανία

Οι ηγέτες στην Κοπεγχάγη και σε όλη την Ευρώπη αντέδρασαν με περιφρόνηση στα σχόλια του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου που ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έχουν δικαιώματα επί της Γροιλανδίας τις τελευταίες ημέρες, ιδίως δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και η Δανία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και δεσμεύονται από αμοιβαία αμυντική συμφωνία.

Την Τρίτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρουν ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις συζητήσεις για την αγορά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας άμεσων πληρωμών στους Γροιλανδούς, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Reuters στις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λέβιτ αναγνώρισε ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του για θέματα εθνικής ασφάλειας «εξετάζουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή αγορά». Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Δανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν το θέμα της Γροιλανδίας.

Η πρεσβεία της Δανίας αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το γραφείο εκπροσώπησης της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Όλο και πιο σοβαρές οι συζητήσεις αναφορικά με τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι είναι πλούσια σε ορυκτά που χρειάζονται για προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές. Έχει επίσης δηλώσει ότι το Δυτικό Ημισφαίριο πρέπει γενικά να βρίσκεται υπό τη γεωπολιτική επιρροή της Ουάσιγκτον.

Ενώ οι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο κατάληψης της Γροιλανδίας διεξάγονταν μεταξύ των συνεργατών του Τραμπ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από ένα χρόνο, η επείγουσα ανάγκη ανανεώθηκε μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Μια πηγή ανέφερε ότι οι συνεργάτες του Λευκού Οίκου ήταν πρόθυμοι να μεταφέρουν τη δυναμική της επιχείρησης Μαδούρο στην επίτευξη των άλλων μακροπρόθεσμων γεωπολιτικών στόχων του Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή. «Είναι τόσο στρατηγικά απαραίτητη», πρόσθεσε.

Μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένη με τις διαβουλεύσεις του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις εφάπαξ πληρωμές δεν ήταν απαραίτητα καινούργιες. Ωστόσο, η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις αυτές είχαν γίνει πιο σοβαρές τις τελευταίες ημέρες και ότι οι σύμβουλοι εξέταζαν υψηλότερα ποσά, με μια πληρωμή 100.000 δολαρίων ανά άτομο – η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα μια συνολική πληρωμή σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων – να αποτελεί μια πραγματική πιθανότητα.

Πολλά στοιχεία σχετικά με τις πιθανές πληρωμές δεν ήταν σαφή, όπως το πότε και το πώς θα διανεμόταν το ποσό αν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθούσε αυτή την οδό ή τι ακριβώς θα αναμενόταν από τους Γροιλανδούς σε αντάλλαγμα. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι είναι πιθανή η στρατιωτική επέμβαση, αν και αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προτιμούν να αγοράσουν το νησί ή να το αποκτήσουν με διπλωματικά μέσα.

Σύναψη συμφωνίας Ελεύθερης Σύνδεσης με το νησί

Μεταξύ των πιθανών επιλογών που εξετάζουν οι σύμβουλοι του Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου την Τρίτη, είναι η σύναψη μιας συμφωνίας με το νησί, η οποία θα ονομάζεται Συμφωνία Ελεύθερης Σύνδεσης (Compact of Free Association).

Οι ακριβείς λεπτομέρειες των συμφωνιών COFA – οι οποίες έχουν επεκταθεί μόνο στα μικρά νησιωτικά κράτη της Μικρονησίας, των Νήσων Μάρσαλ και του Παλάου – ποικίλλουν ανάλογα με τον υπογράφοντα. Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρέχει συνήθως πολλές βασικές υπηρεσίες, όπως παράδοση αλληλογραφίας και στρατιωτική προστασία. Σε αντάλλαγμα, ο αμερικανικός στρατός λειτουργεί ελεύθερα στις χώρες COFA και το εμπόριο με τις ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό αφορολόγητο.

Συμφωνίες COFA έχουν υπογραφεί στο παρελθόν με ανεξάρτητες χώρες και η Γροιλανδία θα πρέπει πιθανώς να αποσχιστεί από τη Δανία για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Θεωρητικά, οι πληρωμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παρακινήσουν τους Γροιλανδούς να ψηφίσουν υπέρ της ανεξαρτησίας τους ή να υπογράψουν μια COFA μετά από μια τέτοια ψηφοφορία.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών επιθυμεί την ανεξαρτησία, οι ανησυχίες για το οικονομικό κόστος της αποχώρησης από τη Δανία - μεταξύ άλλων θεμάτων - έχουν αποτρέψει τους περισσότερους Γροιλανδούς νομοθέτες από το να ζητήσουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι περισσότεροι Γροιλανδοί, αν και είναι ανοιχτοί στην αποχώρηση από τη Δανία, δεν επιθυμούν να γίνουν μέρος των ΗΠΑ.