Βανς: Η αποστολή του Τραμπ είναι να επαναφέρει την ειρήνη στην Ευρώπη

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απευθυνόμενος σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία την Τετάρτη, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του είπε πριν λίγο ότι η αποστολή του είναι να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη.

«Μόλις μίλησα μαζί του πριν ανέβω στη σκηνή, και μου είπε με απλά λόγια ότι πρόθεσή μας ως διοίκηση είναι να κάνουμε αποστολή μας να φέρουμε ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη», είπε ο Βανς.

Σημειώνεται ότι, ο Βανς μίλησε αφού παρακολούθησε τη διαδικτυακή συνάντηση με τον Τραμπ, Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν ο Τραμπ συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Axios: Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους πως η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Τετάρτη πως η Ουκρανία να αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη προς τη Ρωσία ώστε να λήξει ο πόλεμος που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη εδώ και 3,5 χρόνια, μετέδωσε το Axios.

Το δημοσίευμα του πρακτορείου επικαλείται πληροφορίες από τις επαφές που είχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Τραμπ με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, ενόψει και της δια ζώσης συνάντησης που θα έχει την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ότι «ο Πούτιν δεν είναι αξιόπιστος».

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι δεν είναι από την περιοχή και δεν μπορεί να λάβει τελικές αποφάσεις σχετικά με το έδαφος, αλλά πιστεύει ότι θα χρειαστούν ανταλλαγές εδαφών ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Ο Τραμπ είπε ότι είναι ο Βλαντιμίρ και ο Βολοντίμιρ που πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους για τα εδάφη, όχι αυτός» ανέφερε η πηγή που επικαλείται το Axios.