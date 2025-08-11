Βαλτική: Σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια - Δίωξη κατά τριών ναυτικών του τάνκερ Eagle S

Η εισαγγελία της Φινλανδίας άσκησε δίωξη κατά τριών ναυτικών του τάνκερ Eagle S, ανάμεσά τους και του πλοιάρχου, που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στο σαμποτάζ κατά των υποθαλάσσιων καλωδίων στην Βαλτική στο τέλος του 2024.

«Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη για διακεκριμένες εγκληματικές φθορές και διακεκριμένη παρακώλυση επικοινωνιών κατά του πλοιάρχου καθώς και του πρώτου και δεύτερου αξιωματικού του πετρελαιοφόρου Eagle S, νηολογημένου στις Νήσους Κουκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εισαγγελία.

Υπάρχουν υποψίες ότι το τάνκερ, που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, προκάλεσε σκοπίμως βλάβη στο υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο EstLink 2 και σε τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν τη Φινλανδία με την Εσθονία σέρνοντας εσκεμμένα την άγκυρά του σε μία διαδρομή 90 χιλιομέτρων στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, οι τρεις ύποπτοι αρνήθηκαν ότι διέπραξαν τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι ιδιοκτήτες των καλωδίων υπέστησαν συνολικά άμεση βλάβη ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ μόνο ως προς το κόστος της αποκατάστασης».

«Η βλάβη στα καλώδια ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών (...) θεωρείται ότι συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ενεργειακή και τηλεπικοινωνιακή τροφοδοσία της Φινλανδίας, ακόμη και αν οι υπηρεσίες διασφαλίσθηκαν χάρη σε εναλλακτικές συνδέσεις», σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία.

Οι ενέργειες σαμποτάζ στη Θάλασσα της Βαλτικής κατά ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών εντάσσονται σύμφωνα με ειδικούς και πολιτικούς ιθύνοντες στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα κατά των δυτικών χωρών στην τεράστια θαλάσσια ζώνη από την οποία βρέχονται πολλές χώρες του ΝΑΤΟ και η Ρωσία.

Οι όροι «σκιώδης στόλος» ή «στόλος φάντασμα» αναφέρονται σε παλιά, ανασφάλιστα πλοία που πλέουν υπό ξένες σημαίες και χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου που υπόκειται σε εμπάργκο.