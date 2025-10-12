Τα ποσοστά θνησιμότητας των νέων ενηλίκων έχουν αυξηθεί στην Ανατολική Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, παρά τη μείωση των παγκόσμιων ποσοστών θανάτου.

Η χρήση ναρκωτικών, οι αυτοκτονίες και ο πόλεμος είναι μεταξύ των αιτιών θανάτου που αυξάνονται στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ οι σεισμοί και οι κλιματικές καταστροφές έχουν επίσης ωθήσει τα ποσοστά θανάτου προς τα πάνω στην περιοχή.

Η έκθεση Global Burden of Disease, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet την Κυριακή και παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής για την Παγκόσμια Υγεία στο Βερολίνο, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές, προκειμένου να εκτιμήσει τις κύριες αιτίες ασθενειών, θνησιμότητας και πρόωρου θανάτου παγκοσμίως από το 1990 έως το 2023.

Μεταξύ 2000 και 2023, υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση των θανάτων μεταξύ νέων ενηλίκων στην Ανατολική Ευρώπη, που προκλήθηκαν από HIV, αυτοτραυματισμό και προσωπική βία. Στην Κεντρική Ευρώπη, οι θάνατοι από ψυχικές διαταραχές και διατροφικές διαταραχές αυξήθηκαν επίσης απότομα μεταξύ εφήβων την τελευταία δεκαετία.

Αυτό αντικατοπτρίζει μια παγκόσμια τάση - την άνοδο των ψυχικών διαταραχών, με τα παγκόσμια ποσοστά άγχους να αυξάνονται κατά 63% και της κατάθλιψης κατά 26%.

Ωστόσο, η έκθεση δείχνει και κάποιες γενικά θετικές τάσεις: Τα παγκόσμια ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν κατά 67% μεταξύ 1950 και 2023, ενώ το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής το 2023 ήταν πάνω από 20 χρόνια υψηλότερο σε σχέση με το 1950.

Στην Ανατολική Ευρώπη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη θνησιμότητα σημειώθηκαν μεταξύ των ηλικιών 15-19 ετών και 20-24 ετών, με τα ποσοστά να αυξάνονται κατά 54% και 40% αντίστοιχα, μεταξύ 2011 και 2023.

Η έκθεση καταγράφει επίσης τις κύριες αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως. Διαπιστώνει ότι οι μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs) ευθύνονται πλέον για σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής θνησιμότητας και νοσηρότητας, με επικεφαλής τη στεφανιαία νόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο και τον διαβήτη.

Στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, οι χρόνιες αυτές ασθένειες προκλήθηκαν κυρίως από την αύξηση των διαταραχών χρήσης ναρκωτικών, σύμφωνα με την έκθεση. Ο διαβήτης και οι νεφρικές παθήσεις συνέβαλαν επίσης σημαντικά στην αύξηση στην Κεντρική Ευρώπη, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές.