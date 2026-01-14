Αυξάνονται οι χώρες της Ευρώπης που στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία

Η κυβέρνηση της Γερμανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία, στον απόηχο των απειλών για τον έλεγχο του νησιού που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, πάνω από 12 στρατιώτες αναγνώρισης θα αναχωρήσουν την Πέμπτη από τη Γερμανία για τη Γροιλανδία.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε πως θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία θα αποστείλει και η Νορβηγία.

Από την πλευρά τους, οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να παράσχουν «πραγματική και χειροπιαστή» στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία.

«Οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση Τραμ[ αναφορικά με τη Γροιλανδία συνιστούν κατάφωρη πρόκληση στο διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ» αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δεσμευτεί σταθερά να τη διαφυλάξουμε», πρόσθεσαν, καταδικάζοντας «ανεπιφύλακτα» τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του στάτους κβο είναι απαράδεκτη», τόνισαν τα κόμματα.