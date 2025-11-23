Το σχέδιο της Ευρώπης ως αντιπρόταση στο πλάνο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Τα κύρια σημεία του ευρωπαϊκού σχεδίου:

Περιορισμός του ουκρανικού στρατού σε 800.000 άτομα σε «καιρό ειρήνης».

Η απόφαση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του μπλοκ, η οποία προς το παρόν δεν υπάρχει.

Το ΝΑΤΟ θα συμφωνήσει επίσης να μην τοποθετεί μόνιμα στρατεύματα υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης.

Η Ουκρανία θα «αποζημιωθεί οικονομικά», μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι η Μόσχα να αποπληρώσει τις ζημιές στην Ουκρανία.

Το Κίεβο θα δεσμευτεί να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα.

Οι διαπραγματεύσεις για τις ανταλλαγές εδαφών θα ξεκινήσουν από την τρέχουσα πρώτη «γραμμή επαφής».

Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή την κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.

Ρούμπιο για σχέδιο Τραμπ: Κάνουμε κάποιες αλλαγές μετά τις συνομιλίες με την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς συναντήθηκε με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «είχαμε την πιο παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση μέχρι στιγμής, σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε από την αρχή».

Πρόσθεσε πάντως ότι υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει και μπορεί να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση αργότερα, αλλά τόνισε: «Έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν εργασίας που έχει ήδη βασιστεί σε μια βάση συμβολής από όλα τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη εδώ και καταφέραμε να εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα θέματα τώρα, σημείο προς σημείο. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον πάει στα δωμάτιά τους καθώς εργαζόμαστε σε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν».

'We're making some changes to the peace plan after talks with Ukraine'



US secretary of state Marco Rubio and Ukrainian presidential adviser Andrii Yermak provide an update on peace deal talks in Geneva.https://t.co/Eyp8bojUcz



— Sky News (@SkyNews) November 23, 2025

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός απεσταλμένος, Αντρίι Γερμάκ, συμφώνησε με τον Ρούμπιο ότι η σημερινή συνάντηση ήταν «πολύ παραγωγική».

«Έχουμε πολύ καλή πρόοδο και προχωράμε προς τη δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο ουκρανικός λαός αξίζει και θέλει αυτήν την ειρήνη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», τόνισε ο Γερμάκ και ευχαρίστησε τους «μεγάλους μας φίλους», τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως όμως και ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, είπε ότι η εργασία θα συνεχιστεί και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα «συμμετάσχει επίσης με τους Ευρωπαίους φίλους μας».

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη συνεχίζονται.

Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες μας

Παράλληλα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και μακριά από την Γενεύη καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επέδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρεί να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία αμφισβητεί το Κίεβο.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται επίσης κατά των Ευρωπαίων, που «συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποία κατηγορεί για αδράνεια από την αρχή του πολέμου.

«Η ουκρανική ηγεσία δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν μαζικές ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για συνομιλίες επί ενός σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, (έναν) χαμένο (πόλεμο) για όλους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα.

Ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης Τραμπ στο Truth Social:

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι βίαιος και φρικτός και, με ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, δεν θα ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω για Δεύτερη Θητεία, κατά τη διάρκεια της διοίκησης του «Ανέκφραστου Τζο Μπάιντεν», και έχει μόνο χειροτερέψει. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν ήταν ΣΤΗΜΕΝΕΣ & ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ — το μόνο στο οποίο οι Ριζοσπάστες Δημοκρατικοί είναι καλοί — δεν θα υπήρχε ο πόλεμος Ουκρανίας/Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας. Ο Πούτιν δεν θα είχε ποτέ επιτεθεί! Μόνο όταν είδε τον «Ανέκφραστο Τζο» σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Το υπόλοιπο είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ, ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΧΑΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΝΑΝΑΓΚΑΣΤΑ. Η «ΗΓΕΣΙΑ» ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ. ΟΙ ΗΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Ο «ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΖΟ» ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΩΝ!).

Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή!

Πρόεδρος Ν.Τ. Τραμπ

Ζελένσκι: Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ και προσωπικά στον Τραμπ για την βοήθεια του

Στην απάντηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για όλες τις αμερικανικές προσπάθειες που αποσκοπούν στη στήριξη του Κιέβου.

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε αμερικανική καρδιά και ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, ξεκινώντας από τους πυραύλους Javelin, σώζει ουκρανικές ζωές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας επέδειξαν «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης ευχαριστίες προς την Ευρώπη, καθώς και προς τις ομάδες χωρών της G7 και της G20, για τη στήριξή τους, λέγοντας ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση αυτής της υποστήριξης είναι σημαντικές.

«Γι’ αυτό εργαζόμαστε τόσο προσεκτικά για κάθε σημείο, κάθε βήμα προς την ειρήνη», έγραψε. «Όλα πρέπει να διευθετηθούν σωστά, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και να αποτρέψουμε την επανάληψη ενός νέου πολέμου».

Washington Post: Η Ουάσινγκτον εξετάζει να αποσύρει τον «κόφτη» στον ουκρανικό στρατό - Στο τραπέζι και η παροχή πυραύλων Tomahawk

Σημειώνεται ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ που βρίσκονται κοντά στη διαπραγμάτευση ανέφεραν σε αρθρογράφο της Washington Post το Σάββατο ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως «οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρές» στο 28 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ ίσως αυξήσει ή αφαιρέσει το προτεινόμενο όριο των 600.000 ατόμων στον ουκρανικό στρατό. Και για να ενισχυθεί η αποτροπή μετά τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Η κυριαρχία της Ουκρανίας δεν μπορεί ποτέ να τεθεί σε διαπραγμάτευση. Αυτό θα άνοιγε τις πύλες στην Ευρώπη», είπε το Σάββατο ένας βασικός αξιωματούχος. «Δεν θέλουμε να δούμε μια κατάρρευση της Ουκρανίας», εξήγησε, περιγράφοντας αυτό ως τη «δεύτερη έλευση της Γιουγκοσλαβίας», της οποίας η διάλυση το 1991 ξεκίνησε μια δεκαετία περιφερειακής αναταραχής. Οι επικριτές της ειρηνευτικής προσπάθειας του Τραμπ υποστηρίζουν ότι θα ανταμείψει τη Μόσχα και θα υπονομεύσει την ουκρανική κυριαρχία ακριβώς με τον τρόπο που οι αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησα ισχυρίζονται ότι θέλουν να αποφύγουν.

Ο αξιωματούχος είπε ότι, αντίθετα με ορισμένες αναφορές, η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «100 τοις εκατό» δεσμευμένη στη συνεχιζόμενη υποστήριξη πληροφοριών προς την Ουκρανία. Το σχέδιο των 28 σημείων ήταν «φιλόδοξο» και ανοιχτό σε διαπραγμάτευση, υποστήριξε.

Οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ δεν ήταν τόσο καθησυχαστικές. Μίλησε την Παρασκευή για προθεσμία την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά αρνήθηκε το Σάββατο ότι τα 28 σημεία ήταν μια τελική, μη διαπραγματεύσιμη προσφορά.

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία βρίσκονται στην ελβετική πόλη και ξεκινούν τις συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Την Ουάσινγκτον εκπροσωπούν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.