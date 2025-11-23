Ρούμπιο για σχέδιο Τραμπ: Κάνουμε κάποιες αλλαγές μετά τις συνομιλίες με την Ουκρανία - Η πιο ουσιαστική συνάντηση που είχαμε μέχρι τώρα (vid)

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς συναντήθηκε με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «είχαμε την πιο παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση μέχρι στιγμής, σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε από την αρχή».

Πρόσθεσε πάντως ότι υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει και μπορεί να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση αργότερα, αλλά τόνισε: «Έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν εργασίας που έχει ήδη βασιστεί σε μια βάση συμβολής από όλα τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη εδώ και καταφέραμε να εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα θέματα τώρα, σημείο προς σημείο. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον πάει στα δωμάτιά τους καθώς εργαζόμαστε σε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν».

'We're making some changes to the peace plan after talks with Ukraine'



US secretary of state Marco Rubio and Ukrainian presidential adviser Andrii Yermak provide an update on peace deal talks in Geneva.https://t.co/Eyp8bojUcz



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kljEVhh0pn — Sky News (@SkyNews) November 23, 2025

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός απεσταλμένος, Αντρίι Γερμάκ, συμφώνησε με τον Ρούμπιο ότι η σημερινή συνάντηση ήταν «πολύ παραγωγική».

«Έχουμε πολύ καλή πρόοδο και προχωράμε προς τη δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο ουκρανικός λαός αξίζει και θέλει αυτήν την ειρήνη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», τόνισε ο Γερμάκ και ευχαρίστησε τους «μεγάλους μας φίλους», τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως όμως και ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, είπε ότι η εργασία θα συνεχιστεί και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα «συμμετάσχει επίσης με τους Ευρωπαίους φίλους μας».

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη συνεχίζονται.