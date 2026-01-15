Αυστραλία: Ξαφνικές πλημμύρες σημειώθηκαν στην Βικτώρια - Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα (pics&vids)

Σφοδρή καταιγίδα στην πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας προκάλεσε σήμερα ξαφνικές πλημμύρες αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τον Μεγάλο Ωκεάνιο Δρόμο (Σ.τ.Σ: έναν από τους πιο διάσημους και γραφικούς παραθαλάσσιους δρόμους στον κόσμο, μήκους 240 χλμ ).

Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

🔥 BREAKING 🔥



A violent thunderstorm has triggered life-threatening flash flooding at Wye River on the Great Ocean Road.



Cars have been swept out to sea and parts of the BIG4 Holiday Park is underwater.



All while the other half of the state is on fire, countless firetrucks… pic.twitter.com/DAOVxoVgRk — Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) January 15, 2026

Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση για τις πόλεις κατά μήκος του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου, ενός διάσημου τουριστικού προορισμού.

Η προειδοποίηση ανέφερε ότι «πολύ επικίνδυνες συνθήκες προκαλούνται από μια σφοδρή καταιγίδα και από ξαφνικές πλημμύρες» και σε αυτήν γινόταν έκκληση προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

🌧Flash Flood Emergency #Australia



Major Flash flooding is continuing to affect the Wye River in Victoria.



A violent thunderstorm has triggered life-threatening flash flooding at Wye River on the Great Ocean Road, with videos posted to social media showing an SUV swept out to… pic.twitter.com/vekvcIFH6u — News.Az (@news_az) January 15, 2026

Ένα μεγάλο τμήμα του Δρόμου έκλεισε και για τις δύο κατευθύνσεις.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στον ωκεανό και 6.500 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Διασώστες βοηθούν τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς πλημμύρισαν χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων, δήλωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης ABC Radio.

Πριν από λίγες μέρες ο Μεγάλος Ωκεάνιος Δρόμος είχε κλείσει εξαιτίας των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση εν μέσω ενός σφοδρού κύματος καύσωνα.