Αυστηρό μήνυμα Τραμπ σε Χαμάς: Αφοπλιστείτε αλλιώς θα το κάνουμε εμείς, γρήγορα και ίσως βίαια

Αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία τους, ότι θα αφοπλιστούν. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, δήλωσε ότι η Χαμάς «εξόντωσε μερικές συμμορίες» στη Γάζα, κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Και οι είκοσι όμηροι επέστρεψαν και αισθάνονται όσο καλά μπορεί να αναμένεται, ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει, αλλά η αποστολή δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!!!».

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Η Χαμάς ενημέρωση τους διαμεσολαβητές της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα πως θα αρχίσει τη μεταφορά άλλων τεσσάρων με έξι σορών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ την Τρίτη, όπως δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Ισραήλ: Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας - Κλείνει το πέρασμα στη Ράφα

Νωρίτερα, το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου την Τετάρτη, όπως απαιτούσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα.

Σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ μετέφερε μήνυμα στους μεσολαβητές ότι γνωρίζει πως η Χαμάς είναι ικανή να απελευθερώσει επιπλέον σορούς ομήρων, λέγοντας: «Πείτε στη Χαμάς ότι πρέπει να επιστρέψει όσους ξέρει πώς να επιστρέψει», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ γνωρίζει «ακριβώς» ποια πτώματα κρατά η ομάδα ή έχει πρόσβαση σε αυτά, προειδοποιώντας την «να μην παίζει παιχνίδια».

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο: «Η Χαμάς έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τους περισσότερους από τους νεκρούς ομήρους. Το γνωρίζει και θα επιμείνουμε σε αυτό».

Συγκεκριμένα, το Τελ Αβίβ κατηγορεί τη Χαμάς για αθέτηση της συμφωνίας αφού αντί των 28 σορών παρέδωσε χθες μόλις τέσσερις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Οι τρομοκράτες έχουν δηλώσει πως αγνοούν που βρίσκονται ορισμένες σοροί ομήρων, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό,

Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει εξηγήσει τους λόγους που παρέδωσε μόλις τέσσερις σορούς, ενώ την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο Al Araby του Κατάρ, αιγυπτιακές ομάδες βρίσκονται μέσα στη Γάζα και συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών των νεκρών ομήρων.

Χθες, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και μετέφερε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σοροί παραμένουν ακόμη στη Γάζα.