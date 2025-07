Αραγτσί: Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων όχι το Ιράν

«Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επέλεξαν τη στρατιωτική οδό, όχι το Ιράν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας τις συνομιλίες του με τους ΥΠΕΞ της Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας (Ε3) και την Κάγια Κάλας.



Υπενθυμίζεται πως χθες Πέμπτη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία (E3) και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασαν στον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας την «αποφασιστικότητά τους» να επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης, εάν δεν υπάρξει πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες στις συνομιλίες για να κλειστεί νέα συμφωνία όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.



Συγκεκριμένα, οι Ζαν-Νοέλ Μπαρό, Γιόχαν Βάντεφουλ, Ντέιβιντ Λάμι και Κάγια Κάλας τόνισαν στον Αμπάς Αραγτσί την «αποφασιστικότητά τους να κάνουν χρήση του λεγόμενου μηχανισμού ‘snapback’», που επιτρέπει να τεθούν εκ νέου σε ισχύ όλες οι διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «απούσης χειροπιαστής προόδου» για τη σύναψη νέας συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «ως το τέλος του καλοκαιριού», σύμφωνα με το Κε ντ’ Ορσέ.

