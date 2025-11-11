Aποθέματα βενζίνης ενός μήνα διαθέτει η Βουλγαρία ενόψει των αμερικανικών κυρώσεων στη ρωσική Lukoil

Η Βουλγαρία διαθέτει αποθέματα βενζίνης για περίπου έναν μήνα, καθώς προετοιμάζεται για την έναρξη των αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της ρωσικής Lukoil, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας και το μεγαλύτερο μέρος των αποθηκών και των αγωγών πετρελαίου, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της κρατικής υπηρεσίας αποθεμάτων, Άσεν Άσενοφ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία επέβαλαν τον περασμένο μήνα κυρώσεις στην Lukoil και τη Rosneft, τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στο πλαίσιο της πίεσης προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις, που τίθενται σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, έχουν προκαλέσει ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων, ειδικά ενόψει του χειμώνα.

Η Lukoil διαχειρίζεται το διυλιστήριο του Μπουργκάς, ένα από τα σημαντικότερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων στη χώρα.

Αποθέματα και ανησυχίες

Η Βουλγαρία διαθέτει 35 ημέρες αποθέματα βενζίνης και πάνω από 50 ημέρες αποθέματα ντίζελ, σύμφωνα με το πρακτορείο BTA.

Ενεργειακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου και έτοιμων προϊόντων βρίσκονται εκτός Βουλγαρίας, εντός άλλων χωρών της ΕΕ, και πρέπει να εισαχθούν άμεσα, πριν η υποδομή της Lukoil υπαχθεί στις αμερικανικές κυρώσεις.

«Το 50% των καυσίμων βρίσκεται σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως και μέρος του αργού πετρελαίου — η κυβέρνηση πρέπει να ενεργοποιήσει αυτά τα συμβόλαια άμεσα», δήλωσε ο Μάρτιν Βλαντίμιροφ, διευθυντής του Προγράμματος Ενέργειας και Κλίματος του Κέντρου Μελετών της Δημοκρατίας στη Σόφια.

Κυβερνητικές κινήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Βουλγαρία, η οποία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ τη 1η Ιανουαρίου 2026, έχει ήδη λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων.

Η κυβέρνηση απαγόρευσε προσωρινά τις εξαγωγές καυσίμων, κυρίως ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας, προς χώρες της ΕΕ, ενώ το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στο κράτος να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο του διυλιστηρίου του Μπουργκάς και να το πωλήσει σε νέο ιδιοκτήτη, ώστε να προστατευθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Αυτή την εβδομάδα, οι βουλγαρικές αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους και ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως μέτρο προστασίας κρίσιμων υποδομών.