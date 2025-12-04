Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να αμφισβητούν ανοιχτά τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ για να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησαν, σε μια εμπιστευτική τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, με ιδιαίτερα έντονους όρους, ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προδώσουν την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στα εδαφικά ζητήματα, χωρίς σαφήνεια ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας», φέρεται να είπε ο Μακρόν, σύμφωνα με αγγλόφωνη απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας που έχει στη διάθεσή του το Spiegel.

Παράλληλα, ο Μερτς είπε, σύμφωνα με το έγγραφο, ότι ο Ζελένσκι πρέπει «να είναι εξαιρετικά προσεκτικός τις επόμενες ημέρες».

«Παίζουν παιχνίδια — και με εσάς και με εμάς», πρόσθεσε, πιθανότατα αναφερόμενος στους δύο Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουΐτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές, όπως και άλλες που περιλαμβάνονται στα πρακτικά της συνομιλίας, αποτυπώνουν την έντονη ευρωπαϊκή δυσπιστία απέναντι στους δύο στενούς συνεργάτες του Τραμπ.

Παρότι οι Ευρωπαίοι δημοσίως επαινούν τη νέα πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, το ρεπορτάζ αποδεικνύει ότι, εκτός από τους Μερτς και Μακρόν, και άλλοι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη δεν εμπιστεύονται τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους.

Ακόμη και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, που θεωρείται ένας από τους λίγους Ευρωπαίους με καλό δίαυλο επικοινωνίας με τον Τραμπ, προειδοποίησε επίσης για το δίδυμο των διαπραγματευτών. «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε συμφώνησε: «Συμφωνώ με τον Αλεξάντερ. Πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Το Der Spiegel ανέφερε ότι μίλησε με «αρκετούς» συμμετέχοντες στην τηλεφωνική επικοινωνία, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποιήθηκε, και δύο από αυτούς φέρεται να δήλωσαν ότι τα αποσπάσματα «αναπαράχθηκαν με ακρίβεια».