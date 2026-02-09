Εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες από τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, που ανέλυσε το BBC News Persian, δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση βαρέος και φονικού οπλισμού — από πολυβόλα και τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών έως καραμπίνες — σε μια καταστολή που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αιματηρές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές φέρονται να σκοτώθηκαν σε πολλές από τις περισσότερες από 200 πόλεις όπου καταγράφηκαν κινητοποιήσεις.

Αν και ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής, το επίπεδο βίας και η χρήση φονικών όπλων, όπως προκύπτει από εικόνες, μαρτυρίες και αναφορές οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ΜΜΕ, δείχνουν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη χώρα.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική δολοφονία στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως», δήλωσε στο BBC Persian ο Παγιάμ Ακχαβάν, Ιρανοκαναδός πρώην εισαγγελέας του ΟΗΕ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Μπορεί η ιρανική κυβέρνηση απέδωσε τους θανάτους σε «ταραχοποιούς και τρομοκράτες», ωστόσο, η ανάλυση του BBC News Persian δείχνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν εναντίον των διαδηλωτών πληθώρα διαφορετικών όπλων, μεταξύ των οποίων:

πολυβόλα

τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών

επιθετικά τυφέκια

καραμπίνες

πιστόλια

όπλα paintball που εκτοξεύουν μεταλλικά σφαιρίδια

δακρυγόνα

ματσέτες

μαχαίρια

γκλομπ

μεγάλα ξύλινα ρόπαλα

πράσινους δείκτες λέιζερ (για τύφλωση και στόχευση)

Μάλιστα, επαληθευμένο υλικό από πόλεις όπως η Τεχεράνη, το Ισφαχάν, το Γιαζντανσάρ και το Σαχσαβάρ δείχνει βαρέα και μεσαία πολυβόλα, όπως τα DShK και PK, τοποθετημένα σε στρατιωτικά pickup.

Βίντεο από το Γιαζντανσάρ δείχνει διαδηλωτές να δέχονται συνεχή πυρά πολυβόλου. Εκπρόσωπος της βρετανικής εταιρείας ανάλυσης όπλων Thames Valley Guns ανέφερε ότι τα πυρομαχικά αυτά προορίζονται για την καταστροφή οχημάτων και οχυρωμένων στόχων, όχι για χρήση κατά ανθρώπων.

Επίσης, μαρτυρίες και επαληθευμένο υλικό δείχνουν ευρεία χρήση τουφεκιών ελεύθερων σκοπευτών. Βίντεο από τη Μασχάντ δείχνει άτομα με στολές τύπου IRGC σε ταράτσα ξενοδοχείου, με τουφέκι Dragunov (SVD).

Άλλα βίντεο δείχνουν επιθέσεις με ματσέτες και μαχαίρια. Κάμερες ασφαλείας στην Τεχεράνη κατέγραψαν άνδρα με πολιτικά να χτυπά γυναίκα διαδηλώτρια με ματσέτα.

Επιζώντες κατέθεσαν ότι ξυλοκοπήθηκαν με γκλομπ και κοντάκια όπλων. Ένας διαδηλωτής φέρεται να πέθανε από ξυλοδαρμό, παρότι είχε πυροβοληθεί προηγουμένως.