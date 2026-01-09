Ο Χαμενεΐ απειλεί τους διαδηλωτές στο Ιράν: Δεν θα ανεχθούμε μισθοφόρους ξένων δυνάμεων 

Σοβαρές απειλές κατά των χιλιάδων διαδηλωτών που βρίσκονται εδώ και 13 μέρες στους δρόμους δεκάδων πόλεων του Ιράν και ζητούν την αλλαγή του καθεστώτος της Τεχεράνης εξαπέλυσε την Παρασκεύη ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτες του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα για την ηγεσία του ίδιου και των συνεργατών του.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο 86χρονος Χαμενεΐ, είπε αρχικά προς τους Ιρανούς πολίτες πως χρειάζεται να «διαφυλάξουμε την ενότητα».

«Υπάρχουν ορισμένοι διαδηλωτές που θέλουν να ευχαριστήσουν τον (Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ) Τραμπ» ενώ πρόσθεσε πως «οι ΗΠΑ πρέπει να δουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ίδια τους χώρα».

Ο Χαμενεΐ τόνισε στη συνέχεια πως «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα ανεχθεί μισθοφόρους ξένων δυνάμεων».

Εξάλλου, λόγω των αναταραχών σε δεκάδες πόλεις του Ιράν έγινε γνωστό την Παρασκευή πως τουλάχιστον έξι πτήσεις αεροσκαφών από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ακυρώθηκαν λόγω της τεταμένης κατάστασης στο Ιράν.