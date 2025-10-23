Απειλεί η Ζαχάροοβα: Αν η ΕΕ κατασχέσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η απάντηση θα είναι οδυνηρή

Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη, ότι θα δώσει μια «οδυνηρή απάντηση» σε οποιαδήποτε κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατάσχει τα παγωμένα περιουσιακά της στοιχεία.

Η προειδοποίηση ήρθε καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ένα σχέδιο για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων ως βάση για ένα «δάνειο επανορθώσεων» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

«Οποιεσδήποτε ενέργειες με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσίας είναι άκυρες από την άποψη του διεθνούς και του συμβατικού δικαίου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να αφαιρεθούν τα κεφάλαια κάποιου άλλου χωρίς να πληγούν οι τσέπες και το κύρος εκείνων που τα απαλλοτριώνουν», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στους δημοσιογράφους.

«Οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες δήμευσης από τις Βρυξέλλες θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε μια οδυνηρή απάντηση. Θα ενεργήσουμε σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της αμοιβαιότητας στις διεθνείς σχέσεις, με βάση τα δικά μας συμφέροντα και την ανάγκη αποζημίωσης για τη ζημία που προκλήθηκε στη Ρωσία».

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΕ, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα κατασχεθούν, καθώς η Ρωσία θα διατηρήσει την αξίωσή της επί των χρημάτων που τηρούνται στο βελγικό αποθετήριο τίτλων Euroclear.

Αλλά η Ζαχάροβα είπε ότι το σχέδιο έδειξε ότι η Ευρώπη «δεν ήταν πλέον ασφαλές καταφύγιο για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».

Πρόσθεσε: «Το να εμπιστευτείτε τα κεφάλαιά σας στους Δυτικοευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένης της Euroclear, διατρέχει τώρα τον κίνδυνο πλήρους απώλειάς τους. Σας προτρέπουμε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν προβείτε σε απερίσκεπτες ενέργειες».