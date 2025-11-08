Απανθρακωμένη σορός μέσα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Σύνδεση με τη δολοφονία στον Επτάλοφο Φωκίδας εξετάζουν οι αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό απανθρακωμένης σορού, μέσα σε καμένο όχημα, στη Βοιωτία.

Ένα από τα σενάρια πού εξετάζει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την έρευνα, είναι η υπόθεση αυτή να συνδέεται με την δολοφονία του 42χρονου επιχειρηματία που έγινε το περασμένο Σάββατο το βράδυ, στον Επτάλοφο Φωκίδας.

Χρονικά συμπίπτουν οι δύο υποθέσεις, ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας, ενώ και το modus operandi που ακολούθησαν οι δράστες έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως – μεταξύ άλλων – και στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών μέσα από έναν κύκλο 14 ατόμων που έχουν εξαφανιστεί μόνο στην Αττική τις τελευταίες 5 ημέρες, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το απανθρακωμένο πτώμα, και στη συνέχεια θα διαπιστώσουν ποιοι κρύβονται πίσω από την άγρια δολοφονία.

Την ίδια ώρα, η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία - ντοκουμέντο με το καμένο αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε απανθρακωμένο ένα άτομο, το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι άνδρας ή γυναίκα.

«Καλοσχεδιασμένη ενέργεια» βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε από κυνηγό και όταν έφτασαν εκεί, ιθ αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ διαπίστωσαν πως το θύμα είχε τα χέρια του δεμένα πισθάγκωνα.

Μάλιστα, όπως εκτιμά η αστυνομία, η φωτιά και η σορός βρίσκονταν στο σημείο για τουλάχιστον δύο ημέρες και μέχρι να την εντοπίσει ο κυνηγός, η φωτιά δεν είχε γίνει αντιληπτή από κανέναν.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, να αναφέρει ότι ήδη το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων. Παράλληλα, επιχειρείται ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.

«Αναζητούμε στοιχεία για την σορό. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι το απανθρακωμένο πτώμα ήταν εκεί για τουλάχιστον 48 ώρες. Εξετάζεται η εγκληματική ενέργεια. Αναζητούμε τις εξαφανίσεις του τελευταίου διαστήματος ώστε να οδηγηθούμε στην ταυτοποίηση της σορού και να συνεχίσουμε τις έρευνες για το ποιοι μπορεί να προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια» είπε η Κ. Δημογλίδου σημειώνοντας ωστόσο πως σε αυτή τη χρονική στιγμή, η ΕΛΑΣ διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση.



