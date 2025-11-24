Αντόνιο Κόστα: Η ΕΕ θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δεσμεύθηκε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, καθώς χαιρέτισε τη «νέα δυναμική» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται – διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Αγκόλας, Λουάντα, μετά την προεδρία μιας συνάντησης των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής με την Αφρικανική Ένωση.

«Αυτό αφορά ιδίως τη χρηματοδοτική υποστήριξη προς την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Κόστα, υπενθυμίζοντας ότι οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Δεσμευτήκαμε να το κάνουμε... και θα το κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση ενός «δανείου αποζημίωσης» προς την Ουκρανία, αλλά οι ηγέτες δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει να ακολουθήσουν αυτή την οδό.

Το Βέλγιο, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων στο αποθετήριο Euroclear, έχει επιμείνει ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση πρέπει να είναι νομικά ορθή και οι κίνδυνοι πρέπει να μοιραστούν μεταξύ των μελών της ΕΕ.

«Υπάρχει νέα δυναμική στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η χθεσινή συνάντηση στη Γενεύη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων εκπροσώπων σηματοδότησε σημαντική πρόοδο», δήλωσε ο Κόστα.

Ανέφερε ότι «υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν», αλλά «η κατεύθυνση είναι θετική».