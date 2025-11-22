Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, λέει ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης

Η πιθανότητα μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην ατζέντα, όπως δήλωσε ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ σε συνέντευξη για το κρατικό περιοδικό International Affairs, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

«Η αναζήτηση μιας προοπτικής προόδου συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Ο Ριάμπκοφ δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν διακοπεί και ότι τα κανάλια διαλόγου συνεχίζουν να λειτουργούν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά η συνάντηση δεν απέφερε καμία συμφωνία για επίλυση ή παύση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ένα μετέπειτα σχέδιο για συνάντηση στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον.

«Εργαζόμαστε συνεχώς. Έχουμε καλά εδραιωμένα φορμάτ και κανάλια. Δεν είναι όλα αυτά ορατά ή ανοιχτά στο κοινό, δεν χρειάζεται να συζητούνται δημόσια, αλλά το γεγονός παραμένει ότι όλα λειτουργούν κανονικά», είπε ο Ριάμπκοφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε την πρόοδο στη διαμόρφωση διαλόγου Ρωσίας – ΗΠΑ «εντυπωσιακή».

Σχολιάζοντας επίσης την πιθανότητα τριμερούς συνάντησης με την Κίνα και τις ΗΠΑ για τη σταθερότητα των πυρηνικών όπλων, ο Ριάμπκοφ τόνισε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να πιέσει το Πεκίνο προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν έχουμε ερωτήματα προς την Κίνα σχετικά με τον έλεγχο των όπλων και τη στρατηγική σταθερότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση από τις ΗΠΑ σχετικά με μια τέτοια συνάντηση.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να εμπλέξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων μαζί με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν είχε θέσει το ενδεχόμενο διμερούς αποκλιμάκωσης στον πυρηνικό τομέα, με την Κίνα να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια.

Στην Ελβετία οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Ταυτόχρονα, το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το "δεξί χέρι" του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.