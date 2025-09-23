Ανοιχτή υποστήριξη Τραμπ στον Μιλέι για δεύτερη θητεία: Ισχυρός ηγέτης, μαχητής και νικητής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, τον οποίο χαρακτήρισε «ισχυρό ηγέτη» που έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Μιλέι «κληρονόμησε ένα πλήρες χάος με φρικτό πληθωρισμό από τον προηγούμενο πρόεδρο» και ότι έχει επαναφέρει «τη σταθερότητα και τον σεβασμό» στην Αργεντινή.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «ισχυρή συμμαχία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Μπουένος Άιρες.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατέληξε λέγοντας ότι δίνει την «πλήρη και ολική στήριξή» του στον Μιλέι για την επανεκλογή του, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό φίλο, μαχητή και νικητή».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο εξαιρετικά σεβαστός πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, έχει αποδειχθεί ένας πραγματικά φανταστικός και ισχυρός ηγέτης για τον σπουδαίο λαό της Αργεντινής, προχωρώντας σε όλα τα επίπεδα με ρεκόρ ταχύτητας.

Κληρονόμησε ένα “πλήρες χάος” με φρικτό πληθωρισμό που προκάλεσε ο προηγούμενος ριζοσπαστικός αριστερός πρόεδρος (όπως και ο Διεφθαρμένος Τζο Μπάιντεν, ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ πρόεδρος στην ιστορία του Έθνους μας), κι όμως έφερε πίσω τη σταθερότητα στην οικονομία της Αργεντινής και την ανύψωσε σε ένα νέο επίπεδο επιφανείας και σεβασμού!

Είχαμε μια τεράστια σχέση με την Αργεντινή, η οποία έχει γίνει ένας ισχυρός σύμμαχος, χάρη στον Πρόεδρο Μιλέι. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί του ώστε και οι δύο χώρες μας να συνεχίσουν στα απίστευτα μονοπάτια της επιτυχίας τους. Αργεντινή: ο Χαβιέρ Μιλέι είναι ένας πολύ καλός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ, και έχει την Πλήρη και Ολική μου Στήριξη για την επανεκλογή του ως Πρόεδρος — Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!»