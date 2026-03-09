Ανησυχία της Κομισιόν για τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου - Σύσκεψη με χώρες της Μέσης Ανατολής

Την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεγάλη ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από τις Βρυξέλλες, η Ευρωπαία αξιωματούχος είπε πως «ανησυχούμε πολύ λιγότερο για την ασφάλεια του εφοδιασμού από ό,τι για τις υψηλές τιμές της ενέργειας».

Πρόσθεσε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν αποθέματα πετρελαίου ή ισοδύναμων προϊόντων που επαρκούν για 90 ημέρες και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Ιτκόνεν επιβεβαίωσε ότι οι χώρες των G7 θα συζητήσουν την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη συνεδριάζουν η οι ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να εξετάσουν την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών της ΕΕ.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι από τα κράτη της Μέσης Ανατολής που επηρεάζονται από τον πόλεμο, όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, ο Λίβανος, η Συρία, η Τουρκία, η Αρμενία, το Ιράν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν.