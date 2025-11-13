Ανησυχία στην Ισπανία - Ραγδαία αύξηση μεταναστευτικών ροών από την Αλγερία προς τις Βαλεαρίδες

Δεκαεννέα βάρκες που μετέφεραν περίπου 360 ανθρώπους έφτασαν τις τελευταίες δύο ημέρες στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας, στη νέα έξαρση αφίξεων που αψηφά τις προσπάθειες των αρχών να περιορίσουν τη ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεταναστευτική οδό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex, οι αφίξεις μέσω της Δυτικής Μεσογειακής διαδρομής – κυρίως βάρκες που αποπλέουν από την Αλγερία προς την Ισπανία – αυξήθηκαν κατά 27% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των οδών, παρότι συνολικά οι αφίξεις στην Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 22%.

Οι διακινητές αλλάζουν τακτική

Οι διακινητές μετακινούν πλέον τη δραστηριότητά τους από το Μαρόκο στην Αλγερία, καθώς θεωρούν ότι οι έλεγχοι εκεί είναι πιο χαλαροί, ενώ χρησιμοποιούν ταχύτερα σκάφη, με τις Βαλεαρίδες να αποτελούν τον κύριο προορισμό τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Frontex, Κρις Μπορόφσκι.

Πλέον, οι αναχωρήσεις από την Αλγερία αντιπροσωπεύουν το 75% των μεταναστών που χρησιμοποιούν τη Δυτική Μεσογειακή οδό – πέρυσι το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 40%, πίσω από το Μαρόκο.



«Βλέπουμε ξεκάθαρα μια μετατόπιση, με την Αλγερία να γίνεται πιο ενεργή τόσο ως χώρα διέλευσης όσο και ως χώρα προέλευσης για πολλούς μετανάστες», τόνισε ο Μπορόφσκι.

Διπλωματική ένταση Ισπανίας - Αλγερίας

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τη ρήξη στις σχέσεις Ισπανίας και Αλγερίας από το 2022, όταν η Μαδρίτη εξόργισε το Αλγέρι υποστηρίζοντας τη θέση του Μαρόκου στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας.



Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με τον Αλγερινό πρόεδρο Αμπντελματζίντ Τεμπούν, ο οποίος συμφώνησε να συνεργαστεί για τη βελτίωση των διαδικασιών επαναπατρισμού των παράτυπων Αλγερινών μεταναστών από την Ισπανία και την καταπολέμηση των διακινητών.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, η Αλγερία έχει μειώσει δραστικά τον αριθμό των επαναπατρισμών που αποδέχεται από το 2022.

Ανησυχία στις Βαλεαρίδες

Η ραγδαία αύξηση των αφίξεων προκαλεί ανησυχία στην περιοχή, με την περιφερειακή ηγέτιδα Μάργκα Προένς να καλεί την ισπανική κυβέρνηση να ενισχύσει την προστασία των συνόρων.

Οι παράτυπες αφίξεις στις Βαλεαρίδες αυξήθηκαν κατά 66% από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 6.280 άτομα, σύμφωνα με τα επίσημα ισπανικά στοιχεία. Αντίθετα, οι συνολικές αφίξεις στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης των ροών προς τα Κανάρια Νησιά.



Τα δεδομένα δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική επιλέγουν τη Δυτική Μεσογειακή διαδρομή. Πλέον αποτελούν πάνω από το ήμισυ των αφίξεων στις Βαλεαρίδες, έναντι ενός τρίτου πέρυσι, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στο αρχιπέλαγος, Αλφόνσο Ροντρίγκεθ.