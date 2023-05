To «παιχνίδι» της Μόσχας πίσω από την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο

Τα εντυπωσιακά πλάνα – και κρατήστε αυτή την παρατήρηση – από την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο δεν ήταν σίγουρα απόπειρα δολοφονίας κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνει ο διεθνολόγος του Sky News, Ντόμινικ Γουόγκορν, «εκτός αν έχει ρετιρέ στην οροφή του Κρεμλίνου».

Πάντως, τονίζει ο διεθνολόγος, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Πούτιν πως δεν εκμεταλλεύεται και δεν θα εκμεταλλευθεί στο έπακρο την επίθεση. Η Μόσχα θα τη χρησιμοποιήσει για να κατηγορήσει την Ουκρανία αλλά και να επικρίνει τη Δύση επειδή στέλνει στο Κίεβο όπλα.

Το Κίεβο αρνείται κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για μείζονα κλιμάκωση στην Ουκρανία. Ωστόσο, την ίδια ώρα από τη Φινλανδία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προαναγγέλλει την αντεπίθεση της χώρας του, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι: «Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν ούτε στη Μόσχα. Εμείς πολεμάμε στο έδαφός μας».

Ουσιαστικά, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Μόσχα μιλά για απειλή που αγγίζει τον ίδιο τον πρόεδρο Πούτιν και είτε πρόκειται για έμμεση παραδοχή αδυναμίας είτε για αφορμή κλιμάκωσης.

Οι Ρώσοι κάνουν λόγο για δύο καταρριφθέντα drones. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο φέρονται να αποτυπώνουν τη στιγμή της κατάρριψης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Κρεμλίνο προσπαθεί να περιορίσει τους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης την επόμενη εβδομάδα. Συνήθως η 9η Μαΐου είναι μια από τις πιο σημαντικές ρωσικές γιορτές, καθώς είναι η επέτειος από τη μεγάλη νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι φοβούνται επιθέσεις της Ουκρανίας σε μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων. Ο Πούτιν, όμως, φοβάται και κάτι άλλο.

Τις πομπές του «Αθάνατου Συντάγματος», όταν οι απλοί Ρώσοι παρελαύνουν, θα μεταφέρουν φωτογραφίες συγγενών που πέθαναν πολεμώντας τους Γερμανούς.

Αν ο κόσμος φέρει και φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων που έχουν πεθάνει στην Ουκρανία, αυτό μπορεί να γίνει πονοκέφαλος για το Κρεμλίνο που προσπαθεί να αποκρύψει την πλήρη έκταση των απωλειών στον πόλεμο.

Another video of a drone attack on the #Kremlin has appeared, but from a different angle. pic.twitter.com/nlS9UjFY2Z