Επίθεση ουκρανικών drones στο Κρεμλίνο - «Δολοφονική απόπειρα κατά του Πούτιν» (vid)

Η Ρωσία κατηγόρησε την Τετάρτη την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση στο Κρεμλίνο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να σκοτώσει τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί στην υποτιθέμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν στο Κρεμλίνο, αλλά εξουδετερώθηκαν από την ηλεκτρονική άμυνα.

Προσέθεσε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αντίποινα - ένα σχόλιο που υποδηλώνει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το υποτιθέμενο περιστατικό για να δικαιολογήσει μια περαιτέρω κλιμάκωση του 14μηνου πολέμου με την Ουκρανία.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ουκρανικές αρχές σχετικά με τη δήλωση της Μόσχας, την πιο σοβαρή κατηγορία που έχει διατυπώσει εναντίον του Κιέβου μετά την εισβολή πριν από 14 και πλέον μήνες.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών που έγιναν από τις στρατιωτικές και ειδικές υπηρεσίες με τη χρήση συστημάτων πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές τέθηκαν εκτός λειτουργίας», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

«Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες ως μια σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια και μια απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Ημέρας της Νίκης, της παρέλασης της 9ης Μαΐου, στην οποία έχει επίσης προγραμματιστεί η παρουσία ξένων προσκεκλημένων ...

«Η ρωσική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να λάβει αντίποινα όπου και όταν το κρίνει σκόπιμο».

Αναφέρεται επίσης ότι τα θραύσματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών είχαν διασκορπιστεί στο έδαφος του Κρεμλίνου, αλλά δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές.

❗️ Russian propaganda reports that two drones attempted to attack the Kremlin that night



Unfortunately, "Putin was not hurt," the Kremlin media reported.



The Mayor of Moscow said that from today a ban on the launch of unmanned aerial vehicles is being introduced in the capital,… pic.twitter.com/fmVInXxejE