Ουκρανία: Τρομοκρατική ενέργεια ρωσικών αντιστασιακών δυνάμεων η επίθεση με drones

Τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι η επίθεση με drones είναι απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν δρομολογημένη από το Κίεβο, διαψεύδει ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντολιάκ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αντάρτικη» ενέργεια τοπικών δυνάμεων της αντίστασης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η Ρωσία ετοιμάζει επίθεση μεγάλης κλίμακας καθώς «πρώτα συλλαμβάνει μια μεγάλη υποτιθέμενη ανατρεπτική ομάδα στην Κριμαία» και «μετά επιδεικνύει ''drones πάνω από το Κρεμλίνο''».

Όπως διευκρινίζει «η Ουκρανία διεξάγει έναν αποκλειστικά αμυντικό πόλεμο και δεν επιτίθεται σε στόχους στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Συνεπώς, τέτοιες ενέργειες δίνουν λόγους στη Ρωσία να εξαπολύσει επιθέσεις κατά αμάχων».

Παράλληλα, ενδιαφέρον προκαλεί κατά τον Ποντολιάκ ότι αυξάνονται διαρκώς τα ατυχήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή στην επικράτεια του Κρεμλίνου, γεγονός που «μπορεί να υποδηλώνει μόνο τις αντάρτικες δραστηριότητες των τοπικών δυνάμεων αντίστασης».

«Όπως γνωρίζετε, τα drones μπορούν να αγοραστούν σε οποιοδήποτε στρατιωτικό κατάστημα... Η απώλεια του ελέγχου εξουσίας στη χώρα από τη φυλή του Πούτιν είναι προφανής. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Ρωσία έχει επανειλημμένα μιλήσει για τον απόλυτο έλεγχό της στον αέρα. Με μια λέξη, κάτι συμβαίνει στη Ρωσία, αλλά σίγουρα χωρίς τα drones της Ουκρανίας πάνω από το Κρεμλίνο...», καταλήγει.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates "drones over the Kremlin". First of all, Ukraine wages an…