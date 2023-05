Μεντβέντεφ: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την εξόντωση του Ζελένσκι

«Μετά τα σημερινά γεγονότα, την επίθεση του Κιέβου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη φυσική εξόντωση του Ζελένσκι και της συμμορίας του» έγραψε στο Telegram ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απειλώντας ευθέως τη ζωή του Ουκρανού προέδρου.

Σχολιάζοντας την επίθεση, για την οποία ήδη το Κίεβο έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας είπε πως ο Ζελένσκι «δεν χρειάζεται καν να παραδοθεί».

«Δεν χρειάζεται καν να υπογράψει μια πράξη άνευ όρων παράδοσης. Ούτε ο Χίτλερ, όπως γνωρίζετε, την υπέγραψε. Πάντα θα υπάρχει κάποιος αντικαταστάτης, όπως ο αντιπρόεδρος ναύαρχος Ντόνιτς», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

Μετά τις απειλές Μεντβέντεφ, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντολιάκ, ανέφερε ότι τα «απειλητικά» σχόλια του πρώην προέδρου της Ρωσίας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη φινλανδική παροιμία: «Ένα άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο».

