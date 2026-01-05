Άμεση απάντηση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας στον Τραμπ: Φτάνει!

«Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύκτα έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Όχι άλλη πίεση. Όχι άλλα υπονοούμενα. Όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Το Παρίσι επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την εθνική κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας

Παράλληλα, η Γαλλία επανέλαβε σήμερα τη στήριξή της προς την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας έπειτα από της νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο.

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV: «Πρόκειται για αλληλεγγύη προς την Δανία...Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας και στον λαό της Δανίας. Σε αυτούς εναπόκειται να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας».

Ξεκάθαρος ο Τραμπ: Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για πολλοστή φορά χθες Κυριακή τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους -- ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα δικαιολογήσει την ανάκτηση του ελέγχου του αυτόνομου νησιού, ο Τραμπ απάντησε ότι θα γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι είναι προς το συμφέρον και της ΕΕ.

«Λέω απλώς ότι χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας και η ΕΕ χρειάζεται να την έχουμε (υπό τον έλεγχό μας) και το γνωρίζουν αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δύο μήνες (…) θα μιλήσουμε για τη Γροιλανδία σε 20 ημέρες», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση που άναψε φωτιές

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο πρέσβης της Δανίας στις ΗΠΑ ζήτησε την Κυριακή «απόλυτο σεβασμό» στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας, μετά από ένα tweet της συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, η οποία ανήρτησε μια φωτογραφία της Γροιλανδίας με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ.

Η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη της αμερικανικής προεδρίας, ανήρτησε στον λογαριασμό της στο X χθες Σάββατο μια φωτογραφία της Γροιλανδίας χρωματισμένης με την αμερικανική σημαία. Η φωτογραφία συνοδευόταν από μια λεζάντα που έγραφε με κεφαλαία γράμματα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στη διάρκεια των ετών ότι η Γροιλανδία, ένα έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τους ορυκτούς πόρους του νησιού.

Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών αναζωπυρώθηκαν μετά την απόφαση του Τραμπ να διορίσει στα τέλη Δεκεμβρίου τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία.

«Μια φιλική υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας: είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι», δήλωσε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ Τζέσπερ Μίλερ Σόρενσεν σε απάντηση στο tweet της Κέιτι Μίλερ.

«Και ναι, περιμένουμε απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», έγραψε.

Η Μίλερ είχε διατελέσει σύμβουλος και εκπρόσωπος της της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, με επικεφαλής τότε τον Ίλον Μασκ, πριν προσληφθεί από τον δισεκατομμυριούχο στον ιδιωτικό τομέα.

Η ανάρτηση της Μίλερ στο X έρχεται μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό σε επιχείρηση στο Καράκας.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα θεωρείται από ειδικούς ως προειδοποίηση προς συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για τις απειλές του Τραμπ να αρπάξει στρατηγικούς πόρους, ξεκινώντας από τη δηλωμένη πρόθεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Από την πλευρά της, η Φρέντερικσεν αντέδρασε χθες τονίζοντας ότι ζητεί «έντονα από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρα και ενός άλλου λαού που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι προς πώληση».

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: δεν έχει κανένα νόημα να μιλάτε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας», πρόσθεσε.

«Εγγύηση ασφαλείας»

Η Φρέντερικσεν υπενθύμισε ότι το Βασίλειο της Δανίας, το οποίο περιλαμβάνει τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, «αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλείας της Συμμαχίας»

Εξάλλου ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν χαρακτήρισε «ασεβή» την ανάρτηση της Μίλερ. «Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών και των λαών βασίζονται στον σεβασμό και το διεθνές δίκαιο και όχι σε σύμβολα που αγνοούν το καθεστώς και τα δικαιώματά μας», έγραψε στο Facebook.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να πανικοβαλλόμαστε ή να ανησυχούμε».

Ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ, ο Γέσπερ Μόλερ Σόρενσεν, απάντησε στη Μίλερ λέγοντας ότι «αναμένει τον πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας».

Στα τέλη Δεκεμβρίου ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο για το αυτόνομο νησί της Γροιλανδίας, οξύνοντας την ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας.

Οι αρχές του τεράστιου αρκτικού νησιού, με 57.000 κατοίκους, τονίζουν επανειλημμένα ότι δεν η Γροιλανδία είναι προς πώληση και ότι επιθυμούν να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους.

Τον Ιανουάριο του 2025 το 85% των Γροιλανδών είχε δηλώσει αντίθετο σε ενδεχόμενη προσάρτηση του εδάφους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Sermitsiaq. Μόνο το 6%% είχε ταχθεί υπέρ.