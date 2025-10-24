Αμερικανός ΥΠΕΞ: Η Χαμάς δεν μπορεί να εμπλακεί στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε την Παρασκευή μιλώντας από το Ισραήλ πως η Χαμάς δεν μπορεί να εμπλακεί στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ μίλησε για την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς μετά από το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

«Προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους ώστε η Χαμάς να επιστρέψει τις σωρούς» των Ισραηλινών ομήρων που δεν έχουν επιστραφεί, συμπλήρωσε ο ίδιος και για τονίσει στη συνέχεια πως η Χαμάς δεν μπορεί να εμπλακεί στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Ακόμα, ο Ρούμπιο είπε πως η επιτροπή του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δεν μπορεί να έχει ρόλο στη Γάζα καθώς «είναι θυγατρική της Χαμάς», όπως δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η διεθνής δύναμη ασφαλείας που θα τοποθετηθεί στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να αποτελείται από χώρες με τις οποίες το Ισραήλ «αισθάνεται άνετα».

Ανέφερε ακόμα ότι το μέλλον της διακυβέρνησης στη Γάζα πρέπει ακόμη να επιλυθεί μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών-εταίρων, αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς, προσθέτοντας ότι ο ενδεχόμενος ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.