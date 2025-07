Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ: Ηλίθια η απόφαση Μακρόν για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ισοδυναμεί με νίκη των Ναζί

Ηχηρό «όχι» από τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, ο οποίος εκτιμά ότι η κίνηση αυτή θα δώσει στη Χαμάς την ευκαιρία να μιλήσει για «επιτυχία» της και σχολίασε ότι «είναι σαν να παραχωρείς τη νίκη στους Ναζί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο χαρακτήρισε «πολύ ηλίθια» την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν επειδή, όπως υποστήριξε, «σβήνει κάθε ελπίδα να εγκαταλείψει η Χαμάς» τον πόλεμο.

«Δίνει στη Χαμάς την εντύπωση ότι έχει μια πραγματική ευκαιρία να δηλώσει ότι νίκησε, κάτι που θα ισοδυναμούσε με το να δίνεις τη νίκη στους Ναζί μετά τον Β΄ ΠΠ», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, ο 69χρονος πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας είναι γνωστός για την ακλόνητη στήριξή του στο Ισραήλ.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει ακόμη και την ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού, λέγοντας ότι ο πληθυσμός αυτός θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε γειτονικές χώρες, όπως στη Συρία, την Ιορδανία ή την Αίγυπτο.

Την Κυριακή ειρωνεύτηκε τον Μακρόν για τη μονομερή «ανακήρυξη» παλαιστινιακού κράτους.

«Μπορώ να σας αποκαλύψω σε αποκλειστικότητα ότι η Γαλλία θα προτείνει την Κυανή Ακτή» για την εγκατάσταση των Παλαιστινίων και «το νέο κράτος θα αποκαλείται Φρανκεστίνη» έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Macron's unilateral "declaration" of a "Palestinian" state didn't say WHERE it would be. I can now exclusively disclose that France will offer the French Riviera & the new nation will be called "Franc-en-Stine."https://t.co/zCZR0Fj9tc